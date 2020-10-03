3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 18 районах Беларуси. Такая информация размещена на сайте Министерства лесного хозяйства, сообщает БЕЛТА.

В Брестской области посещать леса запрещено в Ивацевичском районе. В Гомельской области запрет введен в Октябрьском районе.

Что касается Минской области, посещение лесов ограничено в 11 районах: Березинском, Вилейском, Воложинском, Минском, Любанском, Молодечненском, Крупском, Слуцком, Стародорожском, Солигорском и Узденском. Запреты введены в Столбцовском и Смолевичском.

В Гродненской области посещать леса запрещено в трех районах: Волковысском, Гродненском, Щучинском.

Решения о введении и снятии запрета на посещение лесов принимают местные органы власти по ходатайству лесохозяйственных учреждений или районных отделов по чрезвычайным ситуациям. Ограничения вводятся в случае высокого класса пожарной опасности и снимаются при стабилизации обстановки. Главная цель запретов - обеспечить безопасность граждан, сохранность их имущества, а также лесного фонда.

На сайте Министерства лесного хозяйства размещена интерактивная карта, с помощью которой можно оперативно отследить, в каких регионах временно запрещено посещать леса. Нарушение требований пожарной безопасности в лесах и на торфяниках либо запрета на их посещение без причинения ущерба влечет, согласно ст.15.29 КоАП, предупреждение или штраф до 25 базовых величин (1 БВ - Br27).-0-