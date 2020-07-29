29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 19 районах Беларуси. Такая информация размещена на сайте Министерства лесного хозяйства, сообщает БЕЛТА.

Посещать лес временно запрещено в Гомельском, Буда-Кошелевском, Добрушском, Кормянском, Ветковском, Жлобинском, Речицком и Чечерском районах. Ограничения действуют в Брагинском районе Гомельской области.

Запреты на посещение лесов установлены в Щучинском районе Гродненской области. Еще в пяти районах ввели ограничения: Гродненском, Мостовском, Берестовицком, Волковысском, Свислочском.

В Минской области некоторые участки леса нельзя посещать в двух районах: Вилейском и Столбцовском. Что касается Брестской области, там запреты введены в Ивацевичском и Березовском районах.

Решения о введении и снятии запрета на посещение лесов принимают местные органы власти по ходатайству лесохозяйственных учреждений или районных отделов по чрезвычайным ситуациям. Ограничения вводятся в случае высокого класса пожарной опасности и снимаются при стабилизации обстановки. Главная цель запретов - обеспечить безопасность граждан, сохранность их имущества, а также лесного фонда.

На сайте Министерства лесного хозяйства размещена интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов. С ее помощью можно в оперативном режиме отследить, в каких регионах временно запрещено посещать леса. Нарушение требований пожарной безопасности в лесах и на торфяниках либо запрета на их посещение без причинения ущерба влечет, согласно ст.15.29 КоАП, предупреждение или наложение штрафа в размере до 25 базовых величин (1 БВ - Br27).

В лесхозах насчитывается свыше 250 пожарно-химических станций, более 660 пунктов противопожарного инвентаря, которые укомплектованы необходимыми средствами пожаротушения. Создана сеть из более чем 650 пожарно-наблюдательных вышек и мачт, из которых почти 600 оборудованы средствами видеонаблюдения за состоянием лесного фонда.-0-