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22 августа 2020, 12:01

Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 26 районах Беларуси

Фото из архива
Фото из архива
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22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 26 районах Беларуси. Такая информация размещена на сайте Министерства лесного хозяйства, сообщает БЕЛТА.

Посещать лес временно запрещено на большей части территории Гомельской области: в Брагинском, Буда-Кошелевском, Ветковском, Гомельском, Добрушском, Ельском, Жлобинском, Лельчицком, Лоевском, Наровлянском, Петриковском, Речицком, Рогачевском, Светлогорском и Хойникском районах. Запреты действуют в Верхнедвинском и Россонском районах Витебской области.

Временный запрет на посещение лесов действует в четырех районах Гродненской области: Вороновском, Гродненском, Дятловском и Лидском. Ограничения введены в трех районах области: Новогрудском, Ошмянском и Сморгонском.

Что касается Минской области, то посещать леса запрещено в Вилейском и Мядельском районах.

Решения о введении и снятии запрета на посещение лесов принимают местные органы власти по ходатайству лесохозяйственных учреждений или районных отделов по чрезвычайным ситуациям. Ограничения вводятся в случае высокого класса пожарной опасности и снимаются при стабилизации обстановки. Главная цель запретов - обеспечить безопасность граждан, сохранность их имущества, а также лесного фонда.

На сайте Министерства лесного хозяйства размещена интерактивная карта, с помощью которой можно оперативно отследить, в каких регионах временно запрещено посещать леса. Нарушение требований пожарной безопасности в лесах и на торфяниках либо запрета на их посещение без причинения ущерба влечет, согласно ст.15.29 КоАП, предупреждение или штраф до 25 базовых величин (1 БВ - Br27).-0-

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