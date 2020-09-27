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Общество
27 сентября 2020, 15:41

Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 39 районах Беларуси

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы " Пожароопасная обстановка в Беларуси"
Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 21 районе Беларуси
Ограничения на посещение лесов действуют в трех районах Беларуси

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 39 районах Беларуси. Такая информация размещена на сайте Министерства лесного хозяйства, сообщает БЕЛТА.

В Брестской области посещать леса запрещено в Барановичском, Березовском, Брестском, Ганцевичском, Дрогичинском, Жабинковском, Ивановском, Ивацевичском, Каменецком, Кобринском, Лунинецком, Ляховичском, Малоритском, Пинском районах. В Гомельской области запрет введен в Гомельском, Добрушском, Ельском, Жлобинском, Калинковичском, Лельчицком, Мозырском, Наровлянском, Петриковском, Речицком районах. Ограничения действуют в Октябрьском и Житковичском районах.

Что касается Минской области, посещение лесов ограничено в 13 районах: Вилейском, Молодечненском, Воложинском, Минском, Смолевичском, Узденском, Крупском, Березинском, Слуцком, Стародорожском, Любанском, Столбцовском и Солигорском.

Решения о введении и снятии запрета на посещение лесов принимают местные органы власти по ходатайству лесохозяйственных учреждений или районных отделов по чрезвычайным ситуациям. Ограничения вводятся в случае высокого класса пожарной опасности и снимаются при стабилизации обстановки. Главная цель запретов - обеспечить безопасность граждан, сохранность их имущества, а также лесного фонда.

На сайте Министерства лесного хозяйства размещена интерактивная карта, с помощью которой можно оперативно отследить, в каких регионах временно запрещено посещать леса. Нарушение требований пожарной безопасности в лесах и на торфяниках либо запрета на их посещение без причинения ущерба влечет, согласно ст.15.29 КоАП, предупреждение или штраф до 25 базовых величин (1 БВ - Br27).-0-

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