8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 45 районах Беларуси. Такая информация размещена на сайте Министерства лесного хозяйства, сообщает БЕЛТА.

Посещать лес временно запрещено во всей районах Гомельской области, в Пружанском, Ивацевичском, Березовском районах Брестской области, в Свислочском, Слонимском, Новогрудском, Лидском, Щучинском, Ошмянском, Сморгонском районах Гродненской области, в Вилейском, Молодечненском, Минском, Смолевичском, Крупском, Березинском, Столбцовском, Узденском, Несвижском, Клецком, Слуцком, Солигорском, Стародорожском, Любанском районах Минской области.

Решения о введении и снятии запрета на посещение лесов принимают местные органы власти по ходатайству лесохозяйственных учреждений или районных отделов по чрезвычайным ситуациям. Ограничения вводятся в случае высокого класса пожарной опасности и снимаются при стабилизации обстановки. Главная цель запретов - обеспечить безопасность граждан, сохранность их имущества, а также лесного фонда.

На сайте Министерства лесного хозяйства размещена интерактивная карта, помощью которой можно оперативно отследить, в каких регионах временно запрещено посещать леса. Нарушение требований пожарной безопасности в лесах и на торфяниках либо запрета на их посещение без причинения ущерба влечет, согласно ст.15.29 КоАП, предупреждение или штраф до 25 базовых величин (1 БВ - Br27).-0-