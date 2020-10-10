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10 октября 2020, 17:43

Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в трех районах Беларуси

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы " Пожароопасная обстановка в Беларуси"
Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в пяти районах Беларуси
Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 10 районах Беларуси

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в трех районах Беларуси. Такая информация размещена на сайте Министерства лесного хозяйства, сообщает БЕЛТА.

В Брестской области посещать леса запрещено в Ивацевичском районе. В Минской области ограничения введены в двух районах - Воложинском и Молодечненском.

Решения о введении и снятии запрета на посещение лесов принимают местные органы власти по ходатайству лесохозяйственных учреждений или районных отделов по чрезвычайным ситуациям. Ограничения вводятся в случае высокого класса пожарной опасности и снимаются при стабилизации обстановки. Главная цель запретов - обеспечить безопасность граждан, сохранность их имущества, а также лесного фонда.

На сайте Министерства лесного хозяйства размещена интерактивная карта, с помощью которой можно оперативно отследить, в каких регионах временно запрещено посещать леса. Нарушение требований пожарной безопасности в лесах и на торфяниках либо запрета на их посещение без причинения ущерба влечет, согласно ст.15.29 КоАП, предупреждение или штраф до 25 базовых величин (1 БВ - Br27).-0-

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