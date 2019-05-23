Запрос на достоверную информацию сегодня очень высок - Жук

23 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Запрос на достоверную информацию сегодня очень высок. Такое мнение высказал на пленарном заседании XIV Белорусского международного медиафорума "Партнерство во имя будущего: журналистика и социальная защита общества" директор - главный редактор Издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня запрос на достоверную информацию очень высок. Другое дело, что мы живем в эпоху, когда способы доставки информации до потребителей - читателей, телезрителей, радиослушателей - развиваются с такой скоростью, что мы даже не можем предположить, какими они будут в следующем году. Вхождение на медиарынок стало очень простым. Любой человек, положив на ладонь устройство, становится почти журналистом", - сказал Дмитрий Жук.

Но главное, что отличает настоящего журналиста, - это ответственность за слово. Кроме того, существует такое понятие, как редакционная политика. "Это как раз инструмент формирования доверия изданию, который важен для потребителя. Потому что хайпануть, сорвать рейтинг можно. Это можно сделать два раза, десять раз. Но постоянно, если ты не полезен человеку, аудиторию ты не удержишь", - убежден главный редактор.

Он привел в пример газету "Знамя юности" Издательского дома "Беларусь сегодня". Ее подписной тираж за последние два года вырос практически вдвое. На сегодня эта цифра приближается к 50 тыс. "Почему молодые люди, которые, казалось бы, должны быть по ту сторону мобильных устройств, читают газету? Мы спрашивали и в основном получали ответ: это хорошая привычка. Люди привыкают получать достоверную, надежную информацию в той форме, которая удобна для них. Действительно, газета сегодня не сообщает новости - они уже давно идут из интернета, телевидения. Газета помогает сориентироваться, осмыслить и подсказать человеку какие-то пути решения его проблем. Если мы сможем войти в каждый дом, в каждую семью и стать полезной привычкой, мы и обеспечим ту социальную защиту наших граждан. А для этого, мне кажется, нужно соблюдать две простые вещи: не врать прежде всего самому себе и учитывать интересы, уважать читателя", - резюмировал Дмитрий Жук.-0-