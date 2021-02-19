Запуск первого энергоблока БелАЭС не оказал негативного влияния на радиационный фон - Минприроды

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запуск первого энергоблока Белорусской АЭС не оказал негативного влияния на радиационный фон. Об этом заявил первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Болеслав Пирштук на итоговом заседании коллегии Минприроды, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сеть радиационного мониторинга Минприроды была расширена за счет организации в районе размещения Белорусской АЭС новых пунктов наблюдений за загрязнением воздуха, поверхностных вод и почв. Результаты мониторинга свидетельствуют о стабильной радиационной обстановке в стране. Запуск первого энергоблока Белорусской АЭС не оказал негативного влияния на радиационный фон в районе ее размещения", - сказал Болеслав Пирштук.

Сеть радиационного мониторинга состоит из 141 пункта наблюдений: 76 - за радиоактивным загрязнением атмосферного воздуха, 49 - земель (почвы), 16 - поверхностных вод (на 6 реках, протекающих по чернобыльским территориям, на трех водных объектах, расположенных в районе размещения Белорусской АЭС, на 7 трансграничных пунктах наблюдений).

Укрепление материально-технической базы для обновления приборного парка радиационного мониторинга в ближайшие годы планируется провести с привлечением средств международной технической помощи.

В настоящее время реализуется региональный проект МАГАТЭ на период 2020-2025 годов, направленный на повышение радиационной безопасности в европейско-азиатском регионе. Кроме того, подготовлены предложения для включения в программу технического сотрудничества МАГАТЭ на 2022-2023 годы, которая предусматривает оказание технической помощи со стороны МАГАТЭ в организации мониторинга содержания трития в объектах окружающей среды в районе размещения Белорусской АЭС.-0-