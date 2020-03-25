Заработал новый механизм отправки белорусов домой транзитом через Москву

25 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Заработал новый механизм отправки домой белорусских граждан, возвращающихся из третьих стран транзитом через Москву в условиях введенных Россией ограничительных мер в связи с коронавирусом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства Беларуси в России.

"Сегодня семеро белорусов, прилетевших 24 марта из Доминиканы в московский аэропорт Внуково, в сопровождении ГИБДД и сотрудников белорусской дипмиссии в России с соблюдением всех норм санитарной безопасности были доставлены в аэропорт Домодедово", - отметили в пресс-службе. Они вылетели в Минск регулярным рейсом авиакомпании "Белавиа" в 19.55.

В дипмиссии напомнили, что ранее в связи с ограничительными мерами, введенными российскими властями, вылеты могли осуществляться только из аэропортов прибытия, что создавало определенные сложности для белорусских туристов, лишившихся возможности выбирать условия своего транзита через Москву.

"Кроме авиаперелетов дополнительно будут отрабатываться схемы использования железнодорожного и автобусного сообщения, а также личных автомобилей. При этом общее требование - покинуть территорию Российской Федерации в течение 24 часов - сохраняется", - подчеркнули в посольстве.

Для того чтобы обеспечить скорейшее возвращение соотечественников домой, при необходимости будут использоваться чартерные рейсы. По информации дипмиссии, такой рейс, в частности, организуется при содействии посольства для граждан, прибывших сегодня из Шри-Ланки, Кубы, Вьетнама и Мексики. Вылет запланирован из аэропорта Внуково после 22.00, перевозчик - авиакомпания "Белавиа".

Ранее уже были организованы три чартерных рейса "Белавиа" во Внуково для доставки белорусских граждан домой. Первый борт 20 марта вывез из Внуково около 100 белорусов. Вторым чартером в ночь на 23 марта было перевезено 82 человека, в том числе трое иностранцев (граждане Армении, Украины и Литвы). 24 марта на чартерном рейсе "Белавиа" в Минск прибыли более 70 человек, включая граждан Армении, Казахстана, Нидерландов, России и Украины.

Россия с 18 марта из-за распространения коронавируса COVID-19 запретила въезд на свою территорию иностранцам, в том числе гражданам Беларуси. При этом первоначально оставила только возможность транзита через московские аэропорты Шереметьево и Домодедово с условием, что граждане не будут покидать транзитную зону и вылетят в Беларусь в течение 24 часов. Однако большинство российских рейсов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона прибывает в московский аэропорт Внуково, из которого в настоящее время нет прямых рейсов в Минск. Позднее российская сторона смягчила условия транзита, разрешив гражданам стран СНГ, в том числе Беларуси, следовать транзитом через другие воздушные пункты пропуска. При необходимости разрешено привлекать полицейское сопровождение.-0-