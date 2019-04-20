Заработанные на субботнике средства пойдут на подготовку оздоровительных лагерей к сезону и благоустройство мест воинской славы - Румас

20 апреля, Узденский район /Корр. БЕЛТА/. Заработанные на республиканском субботнике средства пойдут на подготовку детских оздоровительных лагерей к сезону и благоустройство мест боевой и воинской славы, сообщил сегодня журналистам премьер-министр Беларуси Сергей Румас, передает корреспондент БЕЛТА.

"Апрель - это традиционное время для наведения порядка на земле. Субботник - хорошая, добрая традиция, когда люди объединяются ради одной цели и каждый чувствует себя частичкой чего-то общего. Тем более что цель эта благородная. В этом году средства, заработанные в стране на субботнике, пойдут на подготовку летних оздоровительных лагерей к сезону, на укрепление их материальной базы. А вторая половина собранных денег пойдет на благоустройство и текущий ремонт воинских захоронений, мест боевой и воинской славы, учитывая, что будет отмечаться юбилей освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков", - сказал Сергей Румас.

Премьер-министр сегодня участвует в посадке леса в Валерьяновском лесничестве Узденского лесхоза. Здесь работают также вице-премьеры и часть сотрудников Аппарата Совмина. Руководство правительства высаживает сосны и ели на участке, где деревья были вырублены из-за повреждения жуком-короедом.

Согласно постановлению Совета Министров №231 от 10 апреля 2019 года, денежные средства, заработанные в день проведения республиканского субботника, в том числе на рабочих местах, в объемах, определяемых добровольно работниками, включая тех, чья деятельность не связана с производством продукции (работ), оказанием платных услуг, будут перечислены через районные и городские исполкомы в облисполкомы и Минский горисполком.

Предусмотрено, что 50% денежных средств остаются в распоряжении облисполкомов и Минского горисполкома. Они будут направлены на подготовку детских загородных оздоровительных лагерей к летнему сезону, в том числе на развитие и укрепление их материально-технической базы, благоустройство и приведение в надлежащее состояние населенных пунктов, а также ремонт, реконструкцию, реставрацию, восстановление историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны.

Остальные 50% перечислят Министерству финансов. Данные средства будут направлены Минскому горисполкому на капитальный ремонт с модернизацией памятника партизанам и воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, с Вечным огнем и ритуальной площадкой (монумент Победы в Минске) и ремонт подземного пешеходного перехода (нижняя ритуальная площадка и служебные помещения).-0-