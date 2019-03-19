Заразиться туберкулезом при однократных контактах с больным маловероятно - медики

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Однократные контакты с заболевшим туберкулезом не приводят к заболеванию, сообщил журналистам главный внештатный фтизиатр Министерства здравоохранения, директор РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии Геннадий Гуревич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Туберкулез - далеко не грипп. Однократные контакты с больным человеком не приводят к заболеванию. Чтобы заболеть, необходим ряд условий: прежде всего замкнутое, невентилируемое помещение, наличие ослабленного иммунитета у ребенка и длительный контакт. Причем на улице, на открытом воздухе (пациент. - Прим. БЕЛТА) вообще практически не опасен", - сказал Геннадий Гуревич.

Проведенные исследования показали: пациенты, которым назначено эффективное лечение, даже если они еще некоторое время остаются бактериовыделителями, не способны заразить другого человека. "Поэтому самое главное - вовремя диагностировать заболевание и назначить адекватное лечение - и уже через несколько недель человек становится практически инфекционно неопасным", - добавил координатор программ по инфекционным заболеваниям странового офиса ВОЗ в Беларуси Вячеслав Граньков.

Сегодня специалисты противотуберкулезной службы все большее внимание уделяют работе с контактами пациента, у которого выявлен туберкулез. Помимо тех, с кем проживает человек, обследуют и людей второго и третьего круга общения.

По словам Геннадия Гуревича, общество должно бороться с проявлениями стигматизации. Важно понимать, что человек, пройдя лечение, может спокойно вернуться на работу. При этом никакой опасности для окружающих он не несет. "Я думаю, что со временем общество это примет и не будет с такой настороженностью относиться к пациентам, больным туберкулезом", - заключил он.-0-