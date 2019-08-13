Зарегистрированная безработица в Беларуси на 1 августа составила 0,3%

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровень зарегистрированной безработицы на 1 августа составил 0,3%, снизившись по сравнению с показателем годовой давности на 0,1 процентного пункта, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

При этом в Брестской, Витебской, Гродненской и Могилевской областях этот показатель составил 0,4%, Гомельской - 0,3%, Минской - 0,2%, Минске - 0,1%.

На учете в качестве безработных на 1 августа состояли 12 тыс. человек, что на 27,6% меньше, чем на ту же дату в 2018 году (16,6 тыс.).

Наниматели предлагают 90,5 тыс. свободных рабочих мест, что на 17,6% больше, чем год назад (77 тыс.). Спрос на рабочие профессии выше других - 64,5% от общего числа вакансий.

Коэффициент напряженности на рынке труда республики на 1 августа составил 0,1 безработного на одну вакансию (год назад было 0,2). При этом в Брестской, Витебской, Гомельской и Могилевской областях показатель составил 0,2 безработного на вакансию, Гродненской и Минской областях - 0,1, в Минске - 0,05 безработного на вакансию.

В январе-июле за содействием в трудоустройстве обратились 114,9 тыс. человек, из них на учет в качестве безработных поставлены 57,5 тыс. человек. За этот период на созданные рабочие места и имевшиеся вакансии при содействии службы занятости на постоянную работу трудоустроены 85,8 тыс. человек (74,7% обратившихся за содействием), из них 41,1 тыс. безработных. На обучение профессиям, востребованным на рынке труда, направлены 3 тыс. человек, в оплачиваемых общественных работах участвовали 21,3 тыс. человек, на новое место жительства и работы переселены 88 семей безработных.-0-