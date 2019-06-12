Зарегистрированная безработица в Беларуси сохраняется на уровне 0,3%

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровень зарегистрированной безработицы на 1 июня 2019 года составил 0,3% (как и месяц назад), снизившись по сравнению с показателем годовой давности на 0,2 процентного пункта, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

При этом в Брестской, Витебской, Гродненской, Гомельской и Могилевской областях этот показатель составил 0,4%, Минской - 0,3%, в Минске - 0,1%.

На учете в качестве безработных на 1 мая состояли 13,7 тыс. человек, что на 30,7% меньше, чем на ту же дату в 2018 году (19,8 тыс.).

Наниматели предлагают 85,4 тыс. свободных рабочих мест, что на 22,2% больше, чем год назад (69,9 тыс.). Спрос на рабочие профессии выше других - 64% от общего числа вакансий.

Коэффициент напряженности на рынке труда республики на 1 июня составил 0,2 безработного на одну вакансию (год назад было 0,3). При этом в Брестской и Витебской областях показатель составил 0,3 безработного на вакансию, Гомельской и Могилевской - 0,2, Гродненской, Минской областях и в Минске - 0,1 безработного на вакансию.

В январе-мае за содействием в трудоустройстве обратились 74,5 тыс. человек, из них на учет в качестве безработных поставлены 43,5 тыс. человек. За этот период на созданные рабочие места и имевшиеся вакансии при содействии службы занятости на постоянную работу трудоустроены 48,5 тыс. человек (65,2% обратившихся за содействием), из них 30,1 тыс. безработных. На обучение по профессиям, востребованным на рынке труда, направлены 2,4 тыс. человек, в оплачиваемых общественных работах участвовали 15 тыс. человек, на новое место жительства и работы переселены 59 семей безработных.-0-