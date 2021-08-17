Зарплата в студотрядах достойная - Прохоров

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17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заработная плата в студенческих отрядах достойная, заявил журналистам второй секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Прохоров, передает корреспондент БЕЛТА."Заработная плата, конечно, в первую очередь зависит от количества отработанных дней, от объема работы. Наиболее высокая заработная плата традиционно в строительных отрядах. В педагогических несколько ниже. В сельскохозяйственных тоже бывает по-разному. В качестве примера приведу уборку красной смородины в рамках проекта "Толочин" на базе местного консервного завода. Отдельные ребята при норме выполнения Br500, получили Br900", - рассказал Александр Прохоров.По его словам, в среднем зарплата в студотрядах - Br700 и выше. "Но исходя из опыта прошлого года могу сказать, что в строительном отряде в Солигорске один из парней получил за месяц и 7 рабочих дней Br2,3 тыс. То есть, все говорит о том насколько ребята нацелены. Конечно, заработную плату нужно заработать. Но могу сказать одно - заработная плата сегодня достойная в студотрядах", - отметил второй секретарь ЦК БРСМ.-0-