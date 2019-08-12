Зарплату медработникам в Беларуси к 2025 году планируют повысить в два раза

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зарплату медицинским работникам в Беларуси к 2025 году планируется повысить в два раза, что станет серьезным стимулом для того, чтобы врачи не уезжали за границу. Об этом заявил министр здравоохранения Владимир Караник в интервью программе "Разговор у Президента" на телеканале
По словам Владимира Караника, проблема утечки кадров существует давно, и с ней сталкивается не только Беларусь, но и другие страны, в частности Польша. "Проблема существует, мы над ее решением работаем. Поручение главы государства - к 2025 году повысить зарплату медицинским работникам в два раза. Это будет серьезным стимулом, чтобы врачи не уезжали", - сказал он.
Министр заметил, что движение медицинских кадров в Европе и во всем мире - процесс, который не остановить, он будет всегда. Вместе с тем есть и обратная тенденция, когда уехавшие специалисты возвращаются.
Владимир Караник остановился и на вопросе стимулирующих доплат за высокотехнологичные методы лечения. Ранее их (от 2 до 2,5 оклада) получали только врачи первой и высшей категорий. По новому положению доплаты предусмотрены и врачам без категории или со второй категорией, но несколько в меньшем размере.-0-
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