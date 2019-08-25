Зарплаты медиков планируется повысить на 20% в 2020 году - Караник

25 августа, Минск /Корр.БЕЛТА/. Зарплаты медиков в 2020 году планируется повысить на 20%. Об этом в эфире
Министр напомнил, что Президент поставил задачу к 2025 году удвоить заплаты для медицинских работников. "Сейчас меняются механизмы оплаты труда. Мы меняем инструменты, - сказал Владимир Караник. - Оклад повышается существенно, но стимулирующих и компенсирующих надбавок становится всего лишь 13. Это тот инструмент, который позволит в последующем достаточно быстро и всем повышать заработную плату. На 2020 год планируется повышение в 20%".
"На сегодняшний момент был маленький оклад и 44 надбавки (стимулирующего, компенсирующего характера), которые устанавливались либо главным врачом, либо представителем на местах. Всегда был какой-то элемент субъективизма", - пояснил министр.
Как сообщалось, согласно указу от 18 января №27 "Об оплате труда работников бюджетных организаций" с 2020 года вводится новая система оплаты труда. Основные изменения заключаются в следующем: тарифная ставка первого разряда (Br36,4) заменяется на базовую ставку (Br180), вместо 27-размерной единой тарифной сетки вводится 18-разрядная. Новая тарифная сетка предусматривает тарификацию должностей: врачей - с 7-го по 11-й тарифные разряды, средних медработников - с 3-го по 6-й тарифные разряды, четкое разграничение полномочий правительства Беларуси, республиканских органов управления и бюджетных организаций в определении условий оплаты труда, установлении стимулирующих надбавок и стимулирующих доплат.-0-