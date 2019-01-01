Мобильная версия
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
1 января 2019, Вт
0°C
Сплошная облачность EUR 2.4734
USD 2.1598
RUB 3.1128
Главное
Новогоднее обращение Президента к белорусскому народу
Президент
Минималка, базовая величина, пенсионный возраст - что изменилось в Беларуси с 1 января
Общество
ФОТОРЕПОРТАЖ: Белорусы встретили Новый год
Регионы
СОБЫТИЯ ГОДА. ВЕРСИЯ БЕЛТА
Общество
ФОТОРЕПОРТАЖ: Cкоростные кольцевые гонки на внедорожниках "Новогодний вираж 2018"
Регионы
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Систему мгновенных платежей запускают в опытную эксплуатацию
14:29 Экономика
Двое детей пострадали от взрывов петард в Минской области
14:14 Происшествия
Белорусы с 1 января могут беспошлинно ввозить товары не более чем на 500 евро
13:53 Общество
Некоторые виды сигарет подорожали в Беларуси
13:35 Экономика
В Минске сотрудники ГАИ спасли раненого лебедя
13:30 Регионы
100 лет БССР: образование Белорусской Советской Социалистической Республики
13:28 Общество
Более полутысячи родников Беларуси нанесли на публичную кадастровую карту
13:17 Общество
Обязательная регистрация предельных отпускных цен на некоторые лекарства вводится с 1 января
13:08 Общество
Беларусь снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты
12:47 Экономика
Межпланетная станция New Horizons сблизилась с астероидом
12:46 Технологии
Новогодняя ночь в Беларуси прошла спокойно - МВД
12:41 Общество
Лимиты на беспошлинные посылки увеличены в Беларуси до 200 евро и 31 кг
12:29 Общество
Мокрый снег и сильный ветер прогнозируются в Беларуси 2 января
12:25 Общество
Зарплаты строителей в Беларуси вырастут с 1 января
12:10 Общество
Астролог Геннадий Мельченко: в 2019 году будут выстраиваться тенденции на будущее
12:00 Калейдоскоп
Хоккеисты России обыграли сборную Канады на молодежном ЧМ
11:54 Спорт
Новые тарифы на ЖКУ действуют в Беларуси с 1 января
11:47 Экономика
Виктория Азаренко проиграла на теннисном турнире в Окленде
11:35 Спорт
Минималка, базовая величина, пенсионный возраст - что изменилось в Беларуси с 1 января
11:32 Общество
Разбор завалов на месте обрушившегося подъезда в Магнитогорске приостановлен
11:25 В мире
Все новости
Темы
Новый год Новый год
К 100-летию образования БССР К 100-летию образования БССР
Поставки белорусского продовольствия в Россию Поставки белорусского продовольствия в Россию
Благотворительная акция "Наши дети" Благотворительная акция "Наши дети"
Год малой родины Год малой родины
Чемпионат КХЛ-2018/2019 Чемпионат КХЛ-2018/2019
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Зарплаты строителей в Беларуси вырастут с 1 января

Общество 01.01.2019 | 12:10
Фото из архива
Фото из архива

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зарплаты строителей в Беларуси вырастут с 1 января. Соответствующее постановление Министерства архитектуры и строительства "Об установлении цены человеко-часа рабочих-строителей четвертого разряда" вступает сегодня в силу, сообщает БЕЛТА.

Цена человеко-часа рабочего четвертого разряда повышается с Br6,04 до Br7,03 при выполнении пусконаладочных работ и до Br8,15 при выполнении строительно-монтажных работ.

"Новый уровень цены человеко-часа позволит обеспечить достойную заработную плату высококвалифицированным рабочим строителям, а также исключит формирование заработной платы по региональному признаку", - прокомментировали в министерстве.

Данная мера также позволит приблизить уровень зарплаты строителей в Беларуси к уровню в соседних странах.

"При повышении на 35% цены человеко-часа рабочего четвертого разряда до уровня Br8,15 в целом по республике уровень сметной заработной платы рабочего четвертого разряда составит Br1 369,2", - сообщили в Минстройархитектуры.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
зарплата, строительство
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Афиша выходного дня
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4734 BYN 2.474 BYN 2.49 BYN
USD
2.1598 BYN 2.167 BYN 2.179 BYN
RUB
3.1128 BYN 3.09 BYN 3.115 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко поздравил белорусов с Новым 2019 годом - новогоднее обращение Президента к белорусскому народу
Все видео

Фотоновости

Пациенток Витебского областного роддома поздравили с Новым годом
Все фото

Инфографика

Какие продукты трудно сочетаются за праздничным столом Кислые фрукты и белковые продукты могут вызвать тяжесть в животе или изжогу, если у человека есть проблемы с желудочно-кишечным трактом.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко Лукашенко молодежи: больше, чем дома, вас нигде не ждут
Беларусь сделает все возможное для реализации достигнутых договоренностей с Суданом - Лукашенко
Лукашенко подтверждает стремление Беларуси развивать сотрудничество с Кубой во всех сферах
Политика
Владимир Макей. Фото из архива Макей: нужно незамедлительно заняться разрешением конфликта в Украине
Парламентская делегация Франции посетит Беларусь в 2019 году
Дружба Беларуси и Китая стала всепогодной - Цуй Цимин
Экономика
Фото из архива Новые тарифы на ЖКУ действуют в Беларуси с 1 января
Систему мгновенных платежей запускают в опытную эксплуатацию
Некоторые виды сигарет подорожали в Беларуси
Происшествия
Фото из архива Двое детей пострадали от взрывов петард в Минской области
Грузовик насмерть сбил мужчину в Малоритском районе
В Витебском районе такси выбросило в кювет, два пассажира госпитализированы
Регионы
Николай Шерстнев. Фото из архива Шерстнев: в Витебской области ежегодно планируем кардинально обустраивать город и два поселка
В Минске сотрудники ГАИ спасли раненого лебедя
ФОТОРЕПОРТАЖ: Белорусы встретили Новый год
Спорт
Александра Саснович. Фото из архива Александра Саснович вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Брисбене
Хоккеисты России обыграли сборную Канады на молодежном ЧМ
Виктория Азаренко проиграла на теннисном турнире в Окленде
Технологии
Фото NASA Межпланетная станция New Horizons сблизилась с астероидом
Робот сыграл 1,5 тыс. партий на ЧМ по быстрым шахматам
Создан телевизор-гармошка со сворачивающимся экраном
Культура
ФОТО ГОДА. БЕЛТА
Николаю Цискаридзе сегодня исполняется 45 лет
Проект "Я художник, я так вижу" поможет заявить о себе талантливым гомельчанам
В мире
Фото пресс-службы МЧС России/ТАСС Разбор завалов на месте обрушившегося подъезда в Магнитогорске приостановлен
Мост обрушился в московском парке Горького: пострадали 13 человек
Новогодняя фотобудка появилась в московском метро
Калейдоскоп
Фото astrokom-online.ru Астролог Геннадий Мельченко: в 2019 году будут выстраиваться тенденции на будущее
В Бразилии нашли "самую редкую птицу в мире"
Жительница Германии пыталась выставить на продажу "подержанного" мужа
Газета 7 дней
На астролога надейся, но сам не плошай
Правила застолья
Вопрос знатокам
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Андрей РАВКОВ. Белорусская армия: современное состояние и перспективы развития
Микола ТРУС. Московская тетрадь Максима Богдановича
Виктор ЛОВГАЧ. Три степени славы
На сайт
Персоналии
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия