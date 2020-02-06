Зарплаты, строительство жилья, имидж учителя - Кочанова ответила на вопросы педагогов Минска

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова встретилась сегодня с педагогическим активом Минска. Вопросы, которые задавали спикеру педагоги, касались зарплат, строительства жилья и имиджа профессии учителя, передает корреспондент БЕЛТА.

Система оплаты труда работников бюджетной сферы, в том числе учителей, изменилась с 1 января текущего года. Нововведения не касаются размеров заработной платы, отметила Наталья Кочанова. "Речь шла об упрощении системы расчетов. Зарплата ни в коей мере, ни на копейку не может быть меньше. Если такие случаи возникнут, мы будем персонально конкретно разбираться. Возьмем это на контроль и, если где-то это произойдет, то будет моментально устранено", - подчеркнула она.

Спикер напомнила, что Президент поставил задачу контролировать, отслеживать ситуацию, проводить мониторинг при возникновении вопросов. И такая работа идет.

Во время встречи с председателем Совета Республики педагоги поднимали темы строительства жилья, в том числе арендного, трудоустройства молодежи. "Молодой человек, который получил образование, должен иметь работу. Это непреложная истина. Президент всегда говорил, что первое рабочее место должно быть обеспечено", - сказала Наталья Кочанова. Впрочем, вопрос, который задали сегодня председателю Совета Республики, касался молодых людей с ограниченными возможностями. В Беларуси они имеют возможность получать инклюзивное, профессиональное образование. Педагогов интересовало, как обстоят дела с трудоустройством таких ребят. "Мы вместе с Минтруда и соцзащиты обратим особое внимание на то, чтобы такие молодые люди имели возможность трудоустроиться, работать", - пообещала спикер.

Ряд вопросов касался организации внешкольной работы, кружков, для занятий в которых нужна техника. "Обязательно все вопросы, которые касались Минска, мы обсудим с председателем Мингорисполкома Анатолием Сиваком и затем дадим ответ тем, кто обращался", - добавила председатель Совета Республики.

Наталья Кочанова призналась, что у нее остались очень позитивные впечатления от встречи, на которую пришли более 600 человек. Педагоги не только задавали вопросы, но и выступали с предложениями, например, чаще показывать добросовестный труд учителей в СМИ. Спикер с этим согласна. Только в Минске около 50 тыс. учителей, и они заслуживают того, чтобы о них больше говорили, считает она.-0-

Фото Сергея Шелега