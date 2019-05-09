Зась: белорусский народ всегда будет помнить о Великой Победе и ратном подвиге ветеранов

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский народ всегда будет помнить о Великой Победе и ратном подвиге ветеранов. Уверенность в этом выразил сегодня журналистам государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы все сейчас вместе, и это большое счастье. 74 года отделяет нас от той Великой Победы. К сожалению, остается все меньше ветеранов, участников тех боев, но наша память об этой войне, победе, ратном подвиге ветеранов будет жить всегда. В этом никто не сомневается", - подчеркнул Станислав Зась.

Он отметил, что День Победы - это праздник всего народа, а не только представителей военного или силового блоков. "Всем хотелось бы пожелать именно того, за что погибали наши деды на войне, - мирного неба над головой, счастья и благополучия. Они об этом мечтали, они за этим шли в бой", - сказал госсекретарь Совета безопасности.

Станислав Зась добавил, что в наше время архитектура международной безопасности, которая создавалась десятилетиями, находится под угрозой. Нельзя недооценивать, по его словам, и попытки пересмотреть итоги войны, провести ревизию истории. "Мы остаемся верны своей истории, помним о ней, и это самое главное", - заявил он.-0-