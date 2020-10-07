Зась: COVID-19 и возможные новые инфекции являются угрозами мировой безопасности

7 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. COVID-19 и возможные новые инфекции являются угрозами мировой безопасности. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась на круглом столе "ОДКБ: ориентиры стратегического развития", который состоялся сегодня в рамках проводимых МИД России "Дней ОДКБ", сообщает БЕЛТА.

"Требует осмысления проблема биологической безопасности, - сказал Станислав Зась в своем выступлении, текст которого опубликован на сайте ОДКБ. - Продолжающаяся пандемия коронавируса оказала негативное влияние на все аспекты международной, политической и социально-экономической деятельности. Вероятно, распространение этой, а возможно, и новых инфекций будет еще длительное время оставаться источником угроз безопасности не только на пространстве ОДКБ, но и для мирового сообщества в целом".-0-

В ОДКБ видят угрозу использования системы 5G в преступных целях Предполагается также сосредоточить усилия на упреждающем аналитическом выявлении новых угроз, обусловленных использованием в преступных целях современных информационно-коммуникационных технологий, в том числе искусственного интеллекта, системы 5G и других.