Зась доложил Президенту о завершении подготовки к совместным с Россией военным учениям

4 сентября, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Государственный секретарь Совета безопасности Станислав Зась во время встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко доложил о завершении подготовки к совместным с Россией стратегическим военным учениям "Щит Союза", которые пройдут осенью. Об этом госсекретарь Совета безопасности рассказала журналистам после встречи с главой государства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы выходим на завершающий этап (подготовки к проведению учений. - Прим. БЕЛТА)", - сказал Станислав Зась. По его словам, ведутся также работы по выполнению боевых пусков ракет на российском полигоне Ашулук.

Во время встречи глава государства обратил внимание на состояние техники и вооружения. "Это вопрос, который очень важен для Вооруженных Сил, - подчеркнул Станислав Зась. - Президент поставил задачу в ближайшее время - осенью - провести проверку состояния техники и вооружения, которые находятся на хранении. Та, которая в повседневном режиме эксплуатируется, понятно, она видна, а вот то, что находится на хранении, надо периодически смотреть, как обеспечена ее сохранность и самое главное - боеготовность".-0-