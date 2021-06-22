Зась и замглавы ООН обсудили механизм задействования миротворческих сил ОДКБ

22 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Рабочая встреча генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася с заместителем генерального секретаря ООН по операциям по поддержанию мира - главой Департамента операций ООН по поддержанию мира Жан-Пьером Лакруа состоялась сегодня в Москве, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

Станислав Зась отметил, что ООН является главным международным партнером ОДКБ. "Это определяется как уникальным положением всемирной организации, так и совпадением основных принципов и целей ООН и ОДКБ, включая равноправие и самоопределение народов, поддержание международного мира и безопасности, принятие эффективных коллективных мер для предотвращения и устранения угрозы миру", - сказал он. Взаимодействие при проведении операций по поддержанию мира, подчеркнул генеральный секретарь ОДКБ, расценивается в качестве одного из важнейших практических направлений сотрудничества с ООН на долгосрочную перспективу.

"Станислав Зась и Жан-Пьер Лакруа обменялись оценками касательно соответствия миротворческой практики государств - членов ОДКБ требованиям и стандартам ООН, включая вопросы создания механизма задействования миротворческих сил ОДКБ в миротворческой деятельности ООН, - проинформировал пресс-секретарь. - Внимание Жан-Пьера Лакруа было привлечено к высокому уровню профессиональной, технической и штабной готовности Миротворческих сил ОДКБ, постоянному процессу совершенствования их структуры, состава и готовности".

"Стороны выразили готовность к дальнейшим продуктивным контактам по вопросам, представляющим взаимный практический интерес", - добавил пресс-секретарь.-0-