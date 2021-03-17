Зась: миграционная ситуация в целом в государствах ОДКБ стабильная и контролируемая

17 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Миграционная ситуация в целом в государствах Организации Договора о коллективной безопасности стабильная и контролируемая. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась сегодня на встрече с директором Бюро Международной организации по миграции (МОМ) в Москве Абдусаттором Эсоевым, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

Станислав Зась проинформировал представителя МОМ о миграционной ситуации в зоне ответственности ОДКБ и о мерах, которые предпринимаются в рамках Организации по противодействию незаконной миграции. Он акцентировал внимание на том, что сегодня очевидна необходимость наращивания усилий всего мирового сообщества в интересах глобальной миграционной безопасности.

Генеральный секретарь ОДКБ отметил важность развития сотрудничества по вопросам противодействия незаконной миграции с заинтересованными международными организациями, и в частности, с МОМ. Он сообщил, что уже завершился процесс ратификации в государствах - членах ОДКБ положений о статусе наблюдателя и партнера, нормативно определяющих порядок получения данных статусов при заинтересованности какого-либо государства или международной организации.

Станислав Зась проинформировал о результатах проводимой ежегодно с 2008 года международной операции "Нелегал". "Совместными усилиями правоохранительных органов в ходе 25 активных этапов этой операции выявлено свыше 1,5 млн нарушений миграционного законодательства, возбуждено более 13 тыс. уголовных дел за организацию незаконной миграции и 562 уголовных дела за торговлю людьми. Наложено штрафов на сумму около $90 млн", - отметил генеральный секретарь ОДКБ.

Он рассказал, что анализ поступающей в Секретариат ОДКБ информации от правоохранительных органов государств - членов ОДКБ показывает, что в настоящее время миграционная ситуация в целом в государствах организации стабильная и контролируемая. "При этом следует отметить, что в зоне ответственности ОДКБ существуют потоки миграции из стран с нестабильной внутриполитической обстановкой и сложной экономической ситуацией из стран Юго-Восточной Азии, Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего и Среднего Востока, которые в основном проходят через государства Центральной Азии в Российскую Федерацию и Республику Беларусь. В силу своего географического положения они являются транзитными странами для незаконных мигрантов, конечной целью которых для своего пребывания эти люди рассматривают государства Европейского союза", - подчеркнул генеральный секретарь ОДКБ.

Станислав Зась добавил, что вопросы развития коллективной системы противодействия незаконной миграции в ОДКБ на регулярной основе рассматриваются на сессиях Совета коллективной безопасности и на заседаниях уставных органов организации.-0-

Законодательство стран ОДКБ по борьбе с торговлей людьми соответствует международным стандартам - МОМ