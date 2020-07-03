Зась: независимость и благополучие не падают с неба, над этим нужно работать каждый день

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Независимость и благополучие для любой страны не падают с неба, над этим нужно работать каждый день. Такое мнение высказал журналистам генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, который был в числе участников торжественных мероприятий по случаю Дня Независимости у монумента Победы в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Этот праздничный день, по его словам, необходимо посвятить памяти тех, кто в тяжелейшие годы Великой Отечественной войны защищал Отечество, отстаивал независимость.

"То, что мы сегодня собрались здесь отдать дань памяти павшим воинам, - это очень правильно. Я считаю, что в этот день нужно прежде всего вспоминать добрым словом тех, кто отстаивал и укреплял независимость", - сказал Станислав Зась.

Тема сохранения памяти, воспитания подрастающего поколения на славных традициях победного прошлого с годами не теряет актуальности. Нужно напоминать людям, какой ценой достаются мир и благополучие. "Люди очень быстро привыкают к хорошему (так везде, в любых странах), привыкают, что можно спокойно работать, растить детей - так и должно быть. Но за этим нельзя забывать, что это дается не просто так. Не бывает так, чтобы с неба упало, над этим надо работать каждый день, крепить свою независимость", - обратил внимание генеральный секретарь ОДКБ.-0-