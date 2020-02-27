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Общество
27 февраля 2020, 17:56

Зась обсудил в Армении борьбу с терроризмом и укрепление военной составляющей ОДКБ

Во время встречи. Фото ОДКБ
Во время встречи. Фото ОДКБ

27 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, находящийся в Армении с рабочим визитом, встретился с министром обороны этой страны Давидом Тонояном, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"Стороны обсудили вопросы региональной и международной безопасности, а также дальнейшее развитие военной составляющей ОДКБ, - отметил пресс-секретарь. - Особое внимание было уделено развитию системы кризисного реагирования ОДКБ, повышению потенциала Коллективных сил оперативного реагирования и Миротворческих сил ОДКБ, мероприятиям по совместной боевой подготовке, а также реализации совместных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне".

Станислав Зась также провел переговоры с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном. "Были обсуждены вопросы повышения эффективности совместной борьбы с терроризмом, борьбы с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ, - проинформировал Владимир Зайнетдинов. - Также обсуждалась проблема урегулирования в зоне Нагорно-Карабахского конфликта. Станислав Зась еще раз подтвердил позицию ОДКБ, что альтернативы мирному урегулированию конфликта нет. Армен Григорян в свою очередь представил ситуацию на линии соприкосновения вооруженных сил Армении и Азербайджана. Он также подчеркнул необходимость решения карабахского вопроса исключительно мирным путем, отметив в этом важность позиции ОДКБ".

Во время встречи. Фото ОДКБ
Во время встречи. Фото ОДКБ

Генеральный секретарь ОДКБ представил также программы, планируемые и уже реализуемые в организации, в том числе по подготовке антитеррористических и военных учений.-0-

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