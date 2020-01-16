Зась ознакомился с работой Объединенного штаба ОДКБ

16 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась, приступивший к исполнению обязанностей с начала января, сегодня посетил Объединенный штаб ОДКБ. Информация об этом размещена на сайте организации, сообщает БЕЛТА.

"Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров проинформировал нового руководителя организации об основных направлениях деятельности в области развития системы коллективной безопасности в части, касающейся войск (коллективных сил) ОДКБ, о совершенствовании организации совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки, совместной подготовки военных кадров и специалистов для вооруженных сил государств - членов ОДКБ, а также о многостороннем военно-техническом сотрудничестве", - говорится в сообщении.

Станислав Зась посетил зал принятия решений Центра кризисного реагирования ОДКБ, который предназначен для организационной, информационно-аналитической и информационно-технологической поддержки деятельности уставных и рабочих органов ОДКБ в интересах своевременного принятия решений, направленных на обеспечение безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитета государств - членов ОДКБ. Генеральному секретарю также рассказали о деятельности структурных подразделений Объединенного штаба ОДКБ, ознакомили с исторической экспозицией лекционно-выставочного зала.

Станислав Зась отметил, что Объединенный штаб ОДКБ - эффективная структура. "Для функционирования Объединенного штаба создана нормативная правовая база, есть коллектив хорошо подготовленных специалистов и, главное, отработан алгоритм работы. Но, конечно, необходимо развиваться, идти дальше и совершенствовать механизмы реагирования на современные вызовы и угрозы для государств - членов ОДКБ. Этот процесс по многим направлениям выстроен", - сказал генеральный секретарь ОДКБ.-0-