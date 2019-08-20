Зась: правоохранителям надо менять стиль работы и повышать ее качество

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудникам правоохранительных органов надо менять стиль своей работы и повышать ее качество. Об этом сообщил сегодня журналистам государственный секретарь Совета безопасности Станислав Зась после совещания Президента Беларуси с правоохранительным блоком, передает корреспондент БЕЛТА.
По словам Станислава Зася, главное требование Президента к правоохранителям заключается в том, чтобы при расследовании уголовных дел не пострадал ни один невиновный человек, и в то же время была обеспечена неотвратимость наказания. "Это неизбежное условие для того, чтобы страна жила стабильно, в правовом поле и господствовал закон", - подчеркнул госсекретарь.
После совещания на президентском уровне работа силовиков будет подробно проанализирована в самих правоохранительных органах, их региональных подразделениях, а также на межведомственных встречах. "Надо менять некоторые подходы в работе, стиль и, конечно, повышать ее качество", - сказал Станислав Зась.
В частности, отметил он, необходимо детально разобраться с критериями оценки деятельности правоохранителей. Например, при расследовании наркопреступлений некоторые сотрудники стремятся любой ценой показать результат, и начинаются перегибы. При этом главная задача - поиск и пресечение крупных каналов сбыта наркотиков - не решается.
"Важны не только критерии (они существуют в любой деятельности), но и то, как эти показатели обеспечиваются. Здесь важен ведомственный контроль за деятельностью сотрудников правоохранительных органов - от самого верха, от министра до руководителей подразделений, - обратил внимание государственный секретарь Совбеза. - Акценты в работе надо смещать".-0-
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