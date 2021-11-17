Зась: прессинг на страны ОДКБ принимает форму информационной агрессии

17 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Информационный прессинг на государства - члены Организации Договора о коллективной безопасности принимает форму информационной агрессии. Об этом сегодня заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась в Москве на девятой встрече секретарей советов безопасности государств СНГ, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"Одним из инструментов деструктивного воздействия на общественно-политическую и социально-экономическую обстановку в государствах стало использование современных информационно-коммуникационных технологий, - сказал Станислав Зась. - Осуществляемый информационный прессинг сегодня принимает форму информационной агрессии".

Он констатировал, что в глобальном плане мир в настоящее время переживает чрезвычайно острую фазу своего развития. "Кризис в международных отношениях отягощен небывалыми трудностями, - отметил генсек ОДКБ. - Существует общемировая тенденция разрастания кризисных явлений практически во всех сферах жизни и деятельности современной цивилизации. Кроме всего прочего, к таким традиционным вызовам и угрозам, как терроризм и экстремизм, незаконный оборот наркотиков и оружия, нелегальная миграция, добавляются все новые".

Так, реальным вызовом для всего мирового сообщества остается пандемия новой коронавирусной инфекции СOVID-19. "Крайне тревожной стала тенденция подмены традиционных моральных и культурных ценностей на чуждые человеческой природе стереотипы. На их внедрение в жизнь и быт людей, прежде всего молодежи, направлен мощный потенциал медиа- и интернет-ресурсов", - указал генсек ОДКБ.-0-

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