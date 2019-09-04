Зась рассказал о мерах, принятых после совещания у Президента по вопросам работы правоохранителей

4 сентября, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Государственный секретарь Совета безопасности Станислав Зась по итогам встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко рассказал журналистам о мерах, принятых после совещания у главы государства по вопросам качества работы правоохранительных органов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ставится задача, чтобы даже по тем негативным фактам, которые прозвучали на совещании, были приняты меры. И контроль за этим должен быть жестким и принципиальным. Ни один такой факт не должен быть замылен или спущен на тормоза. Меры должны приниматься", - сказал Станислав Зась.

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