Зась рассказал о подробностях проведения "Нерушимого братства - 2020"

15 октября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась с Президентом Беларуси Александром Лукашенко обсудили сегодня тему командно-штабного учения с Коллективными миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2020", которое проводится 12-16 октября. Об этом он рассказал журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, по итогам встречи с главой государства.

"Что касается миротворческого учения, которое в эти дни проходит на территории Беларуси, мы также об этом говорили на встрече. Завтра завершающий этап этого учения", - отметил Станисла Зась.

Генсек ОДКБ более подробно рассказал о данном мероприятии: "Мы немножко изменили формат учения. И спасибо белорусской стороне, что она посчитала возможным провести его. Это плановое учение, никак не связанное с той ситуацией, которая сейчас складывается в Беларуси. Практически все его участники - с опытом миротворческих операций, в том числе и под эгидой ООН. То есть это хорошая площадка для обмена опытом".

Станислав Зась также обратил внимание: "Впервые на таких учениях развертываем миротворческую миссию из числа сотрудников секретариата ОДКБ и объединенного штаба. Стоит цель отработать разграничение функций, полномочий между командованием миротворческих сил и миротворческой миссией, координацию военных, гуманитарных, политических, организационных вопросов, которыми должна заниматься миротворческая миссия. Это новое".

"На учении помимо отработки тактических действий собираемся исследовать и эти вопросы, посмотреть, как это будет работать, хотя бы в первом приближении", - отметил руководитель ОДКБ.-0-

Фото Александра Хитрова