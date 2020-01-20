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20 января 2020, 21:03

Зась: странам ОДКБ необходимо отстаивать правду о Победе и противодействовать фальсификациям

Станислав Зась и Сергей Лавров. Фото ОДКБ
Станислав Зась и Сергей Лавров. Фото ОДКБ

20 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась сегодня в Москве провел встречи с исполняющими обязанности министров иностранных дел и обороны России Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

На встрече с Сергеем Лавровым обсуждались актуальные вопросы деятельности организации, в том числе в свете российского председательства в ОДКБ и подготовки предстоящих заседаний ее уставных органов. "Основное внимание было уделено проработке плана реализации решений Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ и приоритетов, предложенных Россией на период председательства в организации в 2020 году, выполнению решений СКБ ОДКБ относительно учреждения институтов партнерства и наблюдательства при ОДКБ, наращиванию контактов между Секретариатом ОДКБ и международными организациями и их профильными структурами, перспективам использования миротворческих сил ОДКБ в операциях по поддержанию мира под эгидой ООН", - проинформировал пресс-секретарь.

Особый акцент был сделан на важности совместных шагов государств - членов ОДКБ в свете предстоящих 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 75-летия образования Организации Объединенных Наций, подтверждения незыблемости принципов и целей Устава ООН. Станислав Зась заявил, что в ОДКБ запланирован целый ряд мероприятий, посвященных 75-летнему юбилею Победы. "Надо отстаивать правду о Победе, противодействовать всем этим попыткам фальсификации. Это основная цель нашей работы, тем более у нас есть такой хороший повод - 75-летие Победы", - отметил генеральный секретарь ОДКБ.

Сергей Лавров подчеркнул, что в инициативах России, приоритетах на период председательства сохранение исторической памяти и борьба с фальсификацией истории Второй мировой войны - центральное направление. Он заверил, что российская сторона будет оказывать поддержку генеральному секретарю ОДКБ в реализации приоритетов на 2020 год, представленных Президентом России Владимиром Путиным на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Бишкеке 28 ноября 2019 года. "Уверены, ваш богатый политический опыт на всех предыдущих постах, включая Совет безопасности Беларуси, сделает вашу работу эффективной, а мы обязуемся поддерживать вас и деятельность Секретариата организации по выполнению решений, принимаемых главами государств ОДКБ", - сказал Сергей Лавров.

На встрече с Сергеем Шойгу Станислав Зась проинформировал о реализации планов коалиционного военного строительства. "2020 год - год председательства России в ОДКБ. Сформированы приоритеты на этот год - направления, на которых предлагается сосредоточить основные усилия. Мы уже отработали план реализации этих приоритетов. Он достаточно большой, условно разделен на восемь направлений. Кстати, из восьми направлений четыре касаются военной сферы. Работа уже организована!, - сообщил генеральный секретарь ОДКБ.

Станислав Зась и Сергей Шойгу
Станислав Зась и Сергей Шойгу

В свою очередь Сергей Шойгу констатировал, что с момента создания ОДКБ многое было сделано для совершенствования ее военной составляющей: создана система кризисного реагирования, сформированы компоненты войск (коллективных сил) ОДКБ, на регулярной основе проводятся мероприятия совместной оперативной и боевой подготовки. Вместе с тем он отметил, что военно-политическая обстановка в регионе и мире в целом остается сложной. "Не снижается кризисный потенциал, поэтому для обеспечения готовности силовой составляющей ОДКБ и эффективного решения антикризисных задач эту совместную работу необходимо продолжать. Развитие связей в ОДКБ остается одним из неизменных российских приоритетов", - подчеркнул Сергей Шойгу.-0-

Фото ОДКБ

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