Зась: субботник - прекрасная возможность сделать родную страну удобнее и красивее

20 апреля, Минский район /Корр. БЕЛТА/. Субботник - это прекрасная возможность сделать родную страну удобнее и красивее. Такое мнение сегодня во время работы на субботнике высказал государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в агрогородке Чуриловичи под Минском работали более 20 сотрудников Государственного секретариата Совбеза, местные жители и военнослужащие авиационной базы, расположенной неподалеку. В парке у памятника 121 жителю деревни, павшему в сражениях в годы Великой Отечественной войны, высадили деревья. Композицию у самого монумента из двух скульптур женщин завершили две ивы, которые посадил Станислав Зась.

На поле недалеко от парка были установлены футбольные ворота. С местными детьми госсекретарь сыграл в футбол. Он отметил, что субботник - хороший способ сделать родные места лучше. "Очень хорошая традиция, давняя - это из тех событий, которые должны культивироваться", - подчеркнул госсекретарь Совбеза.

"Этот год юбилейный - 75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Мы решили своим небольшим коллективом выехать именно к памятнику нашим воинам, чтобы привести в порядок это место, обустроить. Надеюсь, будет приятно и людям здесь пройтись", - сказал Станислав Зась.

Республиканский субботник, приуроченный к Году малой родины, а также включающий подготовку к празднованию 75-летия освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков, проходит сегодня в Беларуси. Соответствующее решение закреплено в постановлении Совета Министров №231 от 10 апреля 2019 года.-0-

Фото Андрея Покумейко