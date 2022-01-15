Зась: в Казахстане действовали организованные вооруженные группы, преследовшие террористические цели

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Казахстане действовали организованные вооруженные группы, преследовшие террористические цели. Об этом заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, сообщает БЕЛТА.

"Такая жестокость, особенно последних дней, конечно, была неожиданной не только для нас, но и для самых казахстанцев. Я общался с ними и они говорили: мы сами в шоке от того, что это могло случиться в нашей стране. Там 30 лет не было ничего подобного, поэтому эффект неожиданности был, конечно, - сказал Станислав Зась. - Да, там отмечалось действие групп не только такого криминального характера: бандитов, мародеров, но и организованных вооруженных групп, которые уже преследовали другие цели, можно сказать - террористические цели".

Генсекретарь ОДКБ подчеркнул, было отмечено использование большого количества оружия в этих событиях. "Притом не только речь идет об оружии, которое из магазинов оружейных или же от силовиков захвачено, но там, по всей видимости, было и оружие, заготовленное заранее. И это оценки не мои, а правоохранителей Казахстана, что там действовали группы, особенно, при штурме зданий Министерства внутренних дел и других, хорошо организованные и явно обученные. Когда есть подразделения, пятерки, так называемые, есть руководители, которые имеют знаки отличия и сами действия были достаточно профессиональные. То есть, можно говорить о том (и это звучало в оценках, в том числе, Президента Казахстана), что действовали террористические группы. Среди арестованных есть, в том числе и иностранцы из разных стран. Вы об этом читали. Но говорить о том, что там превалируют иностранцы - конечно, нельзя", - добавил он.-0-