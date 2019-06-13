Зась: в отставке Шуневича нет никакого подтекста и политических оснований

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В отставке Игоря Шуневича с поста министра внутренних дел Беларуси нет никакого подтекста, политических или не политических оснований. Об этом заявил сегодня государственный секретарь Совета безопасности Станислав Зась, представляя коллективу МВД нового руководителя Юрия Караева, передает корреспондент БЕЛТА.

"Причины этого решения были выстраданы самим Игорем Анатольевичем, который рассказал об этом публично, достаточно честно и откровенно. Поэтому нет необходимости что-то комментировать и объяснять. Это нормальный жизненный процесс. Жизнь идет - кто-то уходит из коллектива, новые люди приходят. Более того, никакого подтекста, никаких других оснований - политических, не политических - ничего этого не было", - подчеркнул Станислав Зась.

Госсекретарь поблагодарил Игоря Шуневича за его огромный труд на посту министра внутренних дел. "Вам досталось самое сложное и большое силовое ведомство страны, и вы достойно выдержали эту тяжелую ношу", - отметил он.

По словам Станислава Зася, все задачи, которые стояли перед МВД в последние годы, были успешно решены. "За эти годы не допущено никаких системных сбоев в работе Министерства внутренних дел. Наоборот, сама система работы укрепилась, стала более отлаженной. И то, что в мире наша страна признана островком стабильности и безопасности, этот имидж не только поддерживался, но и укрепился. В этом заслуга всего вашего многотысячного коллектива и, конечно, руководителя ведомства", - сказал госсекретарь.

В свою очередь Игорь Шуневич обратил внимание, что прозвучавшие слова благодарности и похвалы в равной степени относятся к каждому сотруднику министерства, ведь именно благодаря усилиям всего коллектива удалось добиться соответствующих результатов. "Что касается меня, то, безусловно, я сидеть сложа руки не буду", - сказал он.

Как сообщалось, 10 июня Игорь Шуневич подал рапорт об отставке с поста министра внутренних дел, Президент эту отставку принял. На следующий день глава государства назначил руководителем МВД заместителя министра внутренних дел - командующего внутренними войсками Юрия Караева.-0-