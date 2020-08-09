Зась: важно, чтобы после выборов не поселилась агрессия и вражда

9 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Очень важно, чтобы после подведения итогов избирательной кампании на улицах белорусских городов не поселилась агрессия и вражда. Такое мнение высказал журналистам генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась после того, как он проголосовал на выборах Президента Беларуси на избирательном участке в Москве, передает корреспондент БЕЛТА.

Станислав Зась признался, что принимает участие в выборах в замечательном настроении. "Хотя в душе есть и определенная тревога. Очень остро проходит эта избирательная кампания, как ни одна раньше", - констатировал он.

"На выборах всегда есть победившая сторона и проигравшая, - отметил генсек ОДКБ. - И очень хотелось бы, чтобы все это было воспринято нормально, и на наших улицах, в наших городах не поселилась агрессия, вражда. Это важно в том числе и для безопасности страны. Мы должны спокойно пройти эту кампанию и принять то решение, которое большинство нашего народа изъявит на этих выборах".

Станислав Зась подчеркнул, что проведение избирательной кампании - сугубо внутренне дело любого государства. "Уверен, что Беларусь справится сама без всякой внешней помощи", - добавил он.

Проголосовать сегодня на выборах Президента Беларуси можно в трех городах России: Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде. Участки для голосования расположены в помещениях белорусских дипломатических учреждений. Здесь голосуют граждане Беларуси, постоянно проживающие или временно находящиеся на территории Российской Федерации, дипломаты и члены их семей, сотрудники интеграционных органов.

Из-за коронавируса внесены определенные коррективы в избирательный процесс и работу участковой комиссии в Москве: в российской столице до сих пор сохраняются меры по предупреждению распространения инфекции - масочный режим в общественных местах, социальное дистанцирование, отменены массовые мероприятия. В посольстве Беларуси в России учитывают эти реалии: ограничено одномоментное нахождение избирателей на участке, предусмотрены меры социального дистанцирования. Для тех, у кого нет своих средств защиты, на участке выдаются дезинфекторы, медицинские маски, одноразовые ручки.-0-