Зась: весь контингент миротворческих сил ОДКБ будет выведен с территории Казахстана

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Весь контингент миротворческих сил ОДКБ будет выведен с территории Казахстана. Об этом заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, сообщает БЕЛТА.

"Весь контингент миротворческих сил будет выведен с территории Казахстана. Именно такая задача поставлена главами наших государств в совместном решении Совета коллективной безопасности о завершении этой операции", - сказал Станислав Зась.

Генсекретарь ОДКБ подчеркнул, вывод миротворцев спланирован достаточно быстро. "Практически в течении недели все подразделения, весь личный состав будет выведен в пункты постоянной дислокации. И, если погода не вмешается, то по плану Министерства обороны России до 19 января, включительно, спланировано всех вернуть в пункты постоянной дислокации", - добавил он.-0-