Зась: войны никто не хочет, но очень велики риски провокации

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Войны никто не хочет. Ее не хочет ни Россия, ни другие страны, которые живут в этом регионе. Об этом в эфире телеканала СТВ сегодня заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, комментируя информацию о якобы возможном нападении России на Украину, сообщает БЕЛТА.

Он отметил, что война нам здесь не нужна, однако подчеркнул, что не исключены провокации. "Конечно, очень велики риски провокации. Это тоже надо принимать во внимание и избегать этого", - отметил Зась,

Что касается переговоров России и НАТО, Станислав Зась отметил:"завершился какой-то этап, первый этап этих переговоров, непростой, сложный. И, к сожалению, результатов он конкретных не дал. Конечно же, очень важно, чтобы участники этих переговоров все-таки друг друга услышали, эти опасения услышали, ну и нашли развязки. Повлияет это. Если будут сделаны шаги в правильном направлении, то это, конечно же, позволит снизить уровень напряженности в том пространстве, в котором мы с вами живем".

Генсек ОДКБ также высказался и относительно совместных учений России и Беларуси, которые начнутся у нас в стране. Он подчеркнул, что они носят исключительно оборонительный характер. "Те учения, которые сейчас начнутся на территории Беларуси, сугубо оборонительный характер имеют. Стоит ли обращать внимание на всякие оценки, которые высказываются? Ну, конечно, это внутреннее дело Беларуси и России, которые проводят эти учения на своей территории. Вместе с тем, конечно, надо учитывать вот эти настороженности, опасения, которые там звучат в пространстве, надо просто добавлять транспарентности, открытости в рамках этих учений. Пожалуйста, смотрите, вот наш замысел, участники. Это позволит увеличить доверие и, возможно, снимет некоторые опасения", - резюмировал Станислав Зась.-0-