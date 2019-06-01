Защита детства и материнства является одним из приоритетов госполитики - депутат

1 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Охрана, поддержка, защита детства и материнства являются приоритетами государственной политики Беларуси. На это обратил внимание в беседе с корреспондентом БЕЛТА депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Николай Васильков.

Парламентарий отметил, что политика государства направлена на обеспечение морального и материального благополучия детей. Делается многое для сохранения и укрепления здоровья, содействия их физическому, психологическому, духовному, социальному и культурному развитию.

"Для защиты и расширения прав матери и ребенка в интересах семьи продолжается реформирование национального законодательства. Охрана здоровья женщин и детей в Беларуси гарантирована конституцией, законами "О здравоохранении", "О правах ребенка", Кодексом о браке и семье, программой "Дети Беларуси" и другими нормативно-правовыми актами. Целенаправленная материальная поддержка детей прописана и в законе "О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей", которым предусмотрена выплата 11 видов госпособий", - сказал депутат. Учтены и наиболее уязвимые категории ребят, нуждающихся в особой государственной защите: дети-инвалиды, сироты, оставшиеся без попечения родителей.

"Беларусь относится к странам с низким уровнем младенческой смертности. За последние годы этот показатель снизился с 10,5 на 1 тыс. родившихся живыми в 2000 году до 2,5 - в 2018-м", - пояснил Николай Васильков. Младенческая смертность в Беларуси - одна из самых низких на территории СНГ.

Ежегодно проводятся профилактические медосмотры детей. Для снижения заболеваемости инфекционными болезнями в стране регулярно прививают от кори, краснухи, туберкулеза, эпидемического паротита, коклюша, дизентерии, столбняка.

Николай Васильков отметил, что система защиты прав и законных интересов детей постоянно совершенствуется. Закон "О правах ребенка", к примеру, был дополнен главой по защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.-0-