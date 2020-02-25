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19:24
Белорусский шпажист Денис Павловский выиграл бронзу немецкого этапа Европейского молодежного цикла
Спорт
19:03
СМИ и интернет-ресурсы в Беларуси обяжут указывать источники прогнозов погоды
Общество
18:33
Некоторые лекарства запрещается продавать в Беларуси с 1 марта
Общество
18:28
Более 50 человек пострадали из-за наезда авто на карнавале в Германии
В мире
18:27
Музеи Гомельской области увеличили фонды и привлекли больше посетителей в 2019 году
Регионы
18:20
Пилотный проект по развитию 5G реализуют в "Великом камне"
Экономика
18:12
Урожай плодов и ягод в Беларуси в 2019 году составил почти 160 тыс. т
Экономика
18:11
Бесправника с 5,4 промилле алкоголя задержали в Лунинецком районе
Происшествия
17:59
Защита нацдоклада Беларуси по Конвенции о ядерной безопасности пройдет в МАГАТЭ в марте-апреле
Общество
17:56
Смены для одаренных учащихся и волонтеров открылись в "Зубренке"
Общество
17:47
Купчина освобождена от должности посла Беларуси в Австрии, но продолжит работу в Вене
Президент
17:45
Профсоюзы за пять лет помогли вернуть работникам около Br20 млн
Общество
17:41
Начался прием заявок на конкурс "Интернет-премия "ТИБО-2020"
Общество
17:39
Казахстан обязали отменить дискриминацию производителей сельхозтехники из ЕАЭС
Экономика
17:34
КГК не выявил серьезных нарушений в начислении зарплаты бюджетникам после введения новой системы
Общество
17:29
Использование свинца и ртути в бытовой технике ограничат в ЕАЭС с 1 марта
Экономика
17:22
Суд в Столине приговорил бывшего милиционера к 3,5 года колонии за мошенничество
Происшествия
17:16
Судэксперты Беларуси и США усилят совместную борьбу с наркотиками
Общество
17:12
"Великий камень" и Банк развития подписали соглашение о сотрудничестве
Экономика
17:11
Станцию обезжелезивания планируют построить в Тонеже Лельчицкого района в 2022 году
Регионы
16:59
Беларусь и Удмуртия заинтересованы активнее сотрудничать в строительстве и аграрном секторе
Экономика
16:59
В Минской области в 2019 году создано почти 900 дополнительных мест в детских садах
Регионы
16:55
Студентка БГУ победила в международном конкурсе эссе в Пскове
Общество
16:48
A1 начал работы по обеспечению связи на третьей линии Минского метро
Технологии
16:48
Арина Соболенко в трехсетовом поединке взяла верх над Анетт Контавейт и вышла в 1/8 финала турнира в Дохе
Спорт
16:46
Предприятия "Беллесбумпрома" представили свою продукцию на выставке в Польше
Экономика
16:43
В колледжах Минской области в 2020 году начнут обучать по двум новым специальностям
Регионы
16:28
ФОТОФАКТ: Команда Октябрьского района Гродно победила в областных соревнованиях "Золотая шайба" в дивизионе А
Спорт
16:16
"Белнефтехим" будет придерживаться стратегии плавного изменения цен на топливо
Экономика
16:03
ГАИ сообщило подробности аварии на МКАД с четырьмя авто
Происшествия
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Общество
25 февраля 2020, 17:59
Защита нацдоклада Беларуси по Конвенции о ядерной безопасности пройдет в МАГАТЭ в марте-апреле
https://atom.belta.by/ru/news_ru/view/zaschita-natsdoklada-belarusi-po-konventsii-o-jadernoj-bezopasnosti-projdet-v-magate-v-marte-aprele-10543/
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Смены для одаренных учащихся и волонтеров открылись в "Зубренке"
Профсоюзы за пять лет помогли вернуть работникам около Br20 млн
Начался прием заявок на конкурс "Интернет-премия "ТИБО-2020"
КГК не выявил серьезных нарушений в начислении зарплаты бюджетникам после введения новой системы
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