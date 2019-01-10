Защита персональных данных и дедолларизация - над чем будут работать законодатели в 2019 году

В начале января глава государства утвердил план подготовки законопроектов на 2019 год. Нормативную правовую базу Беларуси могут пополнить 6 новых законов. В 23 действующих внесут поправки в соответствии с решениями Президента, другими законодательными актами, международными договорами и международно-правовыми актами. Законодательство усовершенствуют также с учетом практики применения. Над большинством законопроектов предстоит поработать специалистам Национального центра законодательства и правовых исследований. Об основных законодательных новациях в интервью корреспонденту БЕЛТА рассказал директор НЦЗПИ Вадим Ипатов.

Вадим Дмитриевич, уже известно, что в 2019 году предстоит подготовить 33 законопроекта и одну концепцию. О каких документах идет речь?

- Перечислю новые законопроекты: "О правах инвалидов и их социальной интеграции", "О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования", "О саморегулируемых организациях", "О персональных данных", "Об охране и использовании торфяников", "О судебно-экспертной деятельности". Плюс четыре проекта закона, которые традиционно входят в так называемый бюджетный пакет (республиканский бюджет, бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения и отчеты об их исполнении).

Два законопроекта ("О саморегулируемых организациях" и "Об охране и использовании торфяников") планируется подготовить пакетным принципом. Это значит, что автор уже на стадии разработки проекта закона предусматривает необходимые правовые механизмы его реализации. Соответственно, в пакете документов, помимо самого закона, должны содержаться проекты актов о корректировке законодательства, в том числе подзаконного характера, конкретизирующие или направленные на установление порядка реализации проекта основного акта.

- Пройдена середина пятилетки. Многое удалось сделать для раскрепощения деловой инициативы малого и среднего бизнеса, в том числе на законодательном уровне. Каким образом эта работа будет продолжена в 2019 году?

- Знаковый проект, о новациях которого следует рассказать более подробно, - поправки в Гражданский и Банковский кодексы. Документ подготовлен с учетом декретов о развитии предпринимательства и цифровой экономики. Он предусматривает закрепление таких правовых институтов, как конвертируемый заем, договор о предоставлении опциона и опционный договор. Кроме того, законопроект предлагает усовершенствовать нормы о юридических лицах, усилить правовые гарантии защиты прав кредиторов реорганизуемого юридического лица, расширить правовое поле для использования факторинга.

В соответствии с принятыми Беларусью обязательствами в ЕАЭС, а также программой социально-экономического развития на 2016-2020 годы в стране проводится поэтапная и последовательная работа по либерализации валютных правоотношений. Запланированные и реализуемые в этом направлении меры служат важными шагами на пути к структурным реформам и создают необходимую основу для разработки новой редакции закона о валютном регулировании и валютном контроле. В ней предполагается реализовать комплексные институциональные изменения, направленные на совершенствование валютного законодательства и устранение пробелов, либерализацию валютного режима и дедолларизацию национальной экономики. Планируется предусмотреть новые подходы к регулированию валютных правоотношений и проведению валютных операций, отвечающие требованиям времени и международной практики.

В законопроекте планируется закрепить основные положения, касающиеся создания системы валютного мониторинга в условиях перехода от административных, директивных методов регулирования к экономическим, основанным на учете и анализе потоков денежных средств. В целях либерализации валютного режима планируется предоставить юридическим и физическим лицам - резидентам право свободно, без получения каких-либо разрешений, открывать счета в иностранных банках и совершать по ним операции, получать (предоставлять) займы от нерезидентов (нерезидентам), приобретать ценные бумаги нерезидентов, инвестировать в уставные фонды нерезидентов.

Кроме того, разработчики предлагают определить исключительные перечни случаев использования в расчетах между резидентами иностранной валюты (наличная форма расчетов, как ожидается, уйдет практически полностью) и зачисления средств, причитающихся резидентам, на их счета, открытые в иностранных банках. Планируется, что резидентов обяжут регистрировать заключенные с нерезидентами внешнеторговые договоры и представлять сведения об исполнении обязательств по этим договорам. В их обязанности в случае принятия законопроекта войдет также репатриация (возвращение) средств по внешнеторговым договорам в установленные в них сроки. Эта норма обусловлена основной концепцией: все валютные операции совершаются со счетов резидентов, открытых в белорусских банках (за исключением некоторых случаев). Резидент обязан обеспечить поступление денежных средств в Беларусь, а затем может их использовать в соответствии с законодательством. В целом новая редакция закона призвана обеспечить построение эффективной системы валютного регулирования и контроля, ее качественную трансформацию, направленную на повышение стабильности и эффективности функционирования внутреннего валютного рынка.

Планом на 2019 год предусмотрена разработка законопроектов, которые повлияют на деятельность субъектов хозяйствования. В их числе проект закона об их государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности), поправки в закон о бухгалтерском учете и отчетности, концепция проекта закона "О страховой деятельности".

- В конце прошлого года Президент Беларуси на совещании с активом Минска поручил проработать меры и подготовить предложения по усилению ответственности за коррупционные правонарушения. Готовятся ли какие-то законодательные изменения в этом направлении?

- Будет разработан важный законопроект - "Об изменении закона "О борьбе с коррупцией". Планируется установить запрет на совместную работу близких родственников или свойственников в организациях, в уставном фонде которых 50% и более долей (акций) находятся в собственности государства, его административно-территориальных единиц. Предлагается распространить последствия неуведомления о конфликте интересов не только на государственных служащих, но и на всех государственных должностных лиц.

Помимо антикоррупционных мер, проектом предполагается уточнить порядок декларирования. Будет установлен перечень доходов, не подлежащих декларированию. В их числе, например, средства, полученные от участия в бонусных программах, которые предлагают банки, субъекты торговли и сервиса. Кроме того, предлагается уточнить порядок определения стоимости произведений искусства, драгоценных металлов и камней и другого имущества, подлежащего декларированию.

- Какие еще законопроекты, затрагивающие интересы граждан, будут разработаны в 2019 году?

Планируются к разработке важные для социальной сферы законопроекты. Наиболее значимым, на мой взгляд, можно назвать новый проект закона о правах инвалидов и их социальной интеграции. В нем реализованы общие принципы Конвенции о правах инвалидов, к которой Беларусь присоединилась в 2016 году. Законопроект ориентирован на то, что государственная политика в отношении инвалидов должна быть направлена на создание условий полного и независимого вовлечения инвалидов в жизнь общества, предоставление им равных возможностей.

План на 2019 год предусматривает подготовку поправок в законы о лекарственных средствах и о здравоохранении. Оба законопроекта будут направлены на совершенствование действующих законов с учетом практики их применения, а также на создание условий для функционирования общего рынка лекарств в ЕАЭС.

НЦЗПИ разработал проект закона "О персональных данных", нацеленный на защиту конституционного права на неприкосновенность частной жизни. Любые действия с персональными данными смогут осуществляться только с согласия физического лица. Исключения могут быть установлены на уровне законодательного акта. Проект закона детально регламентирует права физических лиц, связанные с персональными данными, в том числе право на их удаление, а также право знать, кто имел к ним доступ. Кроме того, в качестве одного из элементов контроля за соблюдением законодательства о персональных данных с учетом международной практики предполагается создание уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных.

- Как известно, одной из задач НЦЗПИ является разработка ежегодных планов подготовки законопроектов и внесение их на утверждение главе государства, а также обеспечение подготовки проектов законодательных актов. Изменились ли подходы к планированию в 2019 году?

- В июле прошлого года Президент подписал новый закон "О нормативных правовых актах", который вступит в силу 1 февраля. Действующий порядок ежегодного планирования законотворческой деятельности сохраняется. В то же время процесс усовершенствуют, законопроектные предложения будут прорабатываться более детально.

Уже на стадии планирования госорган, инициирующий подготовку проекта нормативного правового акта, должен оценить последствия его принятия. Результаты такого анализа будут включаться в обоснование. Кроме того, важным принципом законопроектной деятельности стал принцип научности. Он обеспечивается применением в нормотворчестве результатов исследований, всесторонним анализом проектов нормативных правовых актов, привлечением к их разработке ученых. Речь идет также о научно обоснованном планировании подготовки документов, прогнозировании правовых, финансово-экономических, социальных, криминогенных, экологических и иных последствий.

Применение принципа научности можно продемонстрировать на примере НЦЗПИ. Опыт центра показывает, что качественная подготовка проектов законодательных актов невозможна без их научного сопровождения. В 2018 году исполнилось 10 лет с момента появления в структуре НЦЗПИ самостоятельного подразделения - Института правовых исследований, которое осуществляет фундаментальные и прикладные исследования состояния, тенденций развития законодательства. Это позволило существенно повысить научное сопровождение всего законотворческого процесса - от стадии планирования до непосредственной подготовки законопроектов.

Светлана САВКО,

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