Защита перспективных планов развития РНПЦ проходит с широким обсуждением - Пиневич

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Защита перспективных планов развития крупнейших медучреждений проходит в формате широкого обсуждения, сообщил журналистам исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пиневич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Если ранее это проходило в стенах Минздрава, то сейчас мы начали более широкое обсуждение, - сказал Дмитрий Пиневич. - Каждый специалист на вес золота и имеет свою точку зрения, которая должна быть услышана".

Защита планов проходила в РНПЦ "Кардиология". О перспективном плане развития учреждения доложила директор Наталья Митьковская. В обстоятельном разговоре участвовал коллектив центра. "Мы услышали предложения, касающиеся кардиологии и в целом работы учреждений по стране", - сказал исполняющий обязанности министра.

По его словам, РНПЦ "Кардиология" - одно из наиболее мощных учреждений системы здравоохранения. Его развитие оказывает влияние на совершенствование соответствующей службы в стране.-0-