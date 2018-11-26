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Защитное предписание вынесено с начала года в Беларуси в отношении 5,5 тыс. агрессоров

Общество 26.11.2018 | 17:09

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Защитное предписание в отношении семейных агрессоров как профилактическая мера доказывает свою эффективность. С начала года она применялась к 5,5 тыс. человек, что обеспечило безопасность жертвам домашнего насилия. Об этом сообщил сегодня начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД Беларуси Роман Мельник на мероприятии глобальной кампании "16 дней активизма против насилия в отношении женщин" в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Романа Мельника, проведение кампании в Беларуси стало уже традицией, которая приносит свои плоды. "Немало мероприятий реализовано также по проекту международной технической помощи "Укрепление национального потенциала в сфере противодействия гендерному насилию (с акцентом на насилие в семье) в Республике Беларусь". Проект позволил не только вести широкую информационно-пропагандистскую деятельность, но и решать практические задачи, нацеленные на предупреждение семейного насилия, - сказал Роман Мельник. - Кроме того, в стране действует целый комплекс мер, начиная от элементов, предусмотренных протоколами межведомственного взаимодействия, проведением профилактических бесед и заканчивая профилактическим учетом, если надо, с применением защитных предписаний. К слову, эта мера в текущем году предпринята более чем к 5,5 тыс. агрессоров, в том числе в 5 тыс. случаев - с удалением из общего с пострадавшей жилища. Главный итог проведенной работы - уменьшение числа погибших от рук близких".

Анализ фактов насилия в отношении женщин и девочек в Беларуси показывает, что по сравнению с предыдущими годами есть снижение, но все же цифры не такие, как хотелось бы. "Только в текущем году в результате убийств и умышленных причинений тяжких телесных повреждений признаны потерпевшими 115 женщин, из которых 41 погибла, - привел данные Роман Мельник. - Абсолютное большинство пострадавших от рук близких, что было признано административным правонарушением (всего более 41 тыс. фактов), также являются женщинами".

25 ноября (в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин) стартовала глобальная кампания "16 дней активизма против насилия в отношении женщин", которая завершится 10 декабря (в День прав человека). Сегодня в Минске состоялся брифинг, на котором, помимо прочего, представлены результаты исследования по распространенности насилия в отношении женщин в Беларуси, анализа экономических потерь вследствие насилия в семье, передовой опыт по противодействию насилию в семье и насилию в отношении женщин.

По мнению постоянного координатора ООН в Беларуси Иоанны Казана-Вишневецкий, устранение дискриминации и насилия в отношении женщин и девочек, которое стало одной из целей Повестки-2030, требует преданности делу, прагматичного и научно обоснованного диалога, наличия технических знаний и экспертизы. "Мы проводим сегодня эту дискуссию, чтобы обратить внимание на факты и цифры, которые отражают ситуацию и мнение национальных экспертов в Беларуси", - сказала Иоанна Казана-Вишневецкий. Она подчеркнула глобальный характер проблемы. Во всем мире 35% женщин в разные периоды жизни сталкивались с той или иной формой насилия (не включая сексуальные домогательства на рабочих местах). "В этом году Генеральный секретарь ООН заявил, что насилие в отношении женщин и девочек стало уже глобальной пандемией. Это стыдное проявление нехватки уважения со стороны мужчин для всех обществ и большая проблема для достижения устойчивого развития. Это вопрос фундаментальных прав человека", - подчеркнула представитель ООН.

По ее словам, Беларусь существенно продвинулась в решении вопросов насилия в отношении женщин. Последние годы при участии отраслевых министерств, местных органов власти и гражданского общества создан многосекторальный механизм помощи пострадавшим. Разработана экспериментальная программа работы с агрессорами, которая уже реализуется в Кобрине, Борисове, Гродно, Минске. Проводятся информационные кампании для профилактики домашнего насилия.

Начальник управления глобальной политики и гуманитарного сотрудничества, заместитель начальника главного управления многосторонней дипломатии МИД Беларуси Александр Опимах напомнил присутствующим о достижениях Беларуси в области гендерного равенства. В 2016 году Беларусь заняла 21-ю строчку среди стран, где индекс человеческого развития женщин равен либо превосходит аналогичный показатель среди мужчин. Согласно данным глобального доклада о гендерном разрыве 2017 года, в вопросах равенства мужчин и женщин Беларусь занимает 26-е место в мире. При этом по обеспечению равенства в экономике - пятое и первое - среди стран Восточной Европы.

Кампания "16 дней активизма против насилия в отношении женщин" в этом году проходит под лозунгом "Окрась мир в оранжевый цвет" с хештегами #HearMeToo (#ВыслушайМеняТоже), #orangetheworld (#СделаемМирОранжевым) и #16days (#16дней). Главная цель - расширение знаний и проблеме и возможность жертвам насилия быть услышанными. В Беларуси эта кампания традиционно поддерживается агентствами системы ООН, общественными организациями и государственными структурами, ведущими активную деятельность в сфере предупреждения насилия в отношении женщин и девочек и также домашнего насилия.-0-

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