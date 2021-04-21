Защитные мероприятия на сельхозземлях позволили снизить переход радионуклидов в продукцию - эксперт

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Защитные мероприятия на сельскохозяйственных землях позволили снизить переход радионуклидов в продукцию растениеводства и животноводства. Об этом заявила во время пресс-конференции начальник управления реабилитации пострадавших территорий Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям Юлия Байкова, передает корреспондент БЕЛТА.

"В рамках госпрограммы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011-2015 годы и на период до 2020 года защитные мероприятия в сельскохозяйственном производстве выполнялись по 12 направлениям в более чем 430 хозяйствах и 58 районах страны. За 2016-2020 годы на сельхозземли, загрязненные радионуклидами, внесено более 430 тыс. т действующего вещества минеральных удобрений (фосфорных и калийных), произвестковано 135 тыс. га кислых почв. Радиологическое обследование проведено на 1,2 млн га сельхозземель", - рассказала Юлия Байкова.

По ее словам, известкование кислых почв, внесение повышенных доз калийных и фосфорных удобрений позволило существенно снизить переход радионуклидов в продукцию растениеводства и животноводства. "Проведение защитных мероприятий позволит в дальнейшем поддерживать на достигнутом уровне производство продукции, соответствующей республиканским и международным нормативам. В новой госпрограмме на 2021-2025 годы сохранены основные подходы в области защитных мероприятий", - отметила начальник управления.

Юлия Байкова обратила внимание на то, что в стране действует система контроля радиоактивного загрязнения пищевых продуктов, продовольственного сырья.-0-