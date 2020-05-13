Заседание Экспертного совета стран СНГ по проблемам диабета пройдет онлайн

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Экспертного совета государств Содружества Независимых Государств по проблемам диабета состоится сегодня в Исполнительном комитете СНГ в Минске. Встреча пройдет в режиме видеоконференцсвязи, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Исполкома СНГ.

"Планируется, что члены экспертного совета обсудят вопросы, касающиеся лечения пациентов с сахарным диабетом, заразившихся COVID-19, подведут итоги выполнения решений, принятых на XХIX-XXX заседаниях Совета по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ, и программы сотрудничества по профилактике и лечению сахарного диабета", - рассказали в пресс-службе.

Участники встречи проанализируют статистические показатели по сахарному диабету в государствах СНГ за 2019 год, обсудят проведение международной конференции стран Содружества "Сахарный диабет: современные подходы к организации медико-социальной помощи", внесут предложения в проект повестки дня XXXI заседания совета.

Проблема диабета - общемировая медико-социальная проблема. У больных диабетом, как правило, ограниченные возможности для самореализации. Они часто становятся инвалидами, вынуждены урезать себя во всем. Само лечение требует огромных расходов, связанных с приемом дорогостоящих препаратов и использованием средств контроля. Сахарный диабет увеличивает риск развития ишемической болезни сердца и инфаркта миокарда в 2 раза, патологии почек - в 17 раз, гангрены нижних конечностей - в 20 раз, артериальной гипертензии - в 3 раза. Диабет на первом месте среди причин слепоты, более половины незрячих людей страдают этим заболеванием. От осложнений диабета ежегодно умирают более 4 млн человек, сахарный диабет занимает третье место по летальности после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.-0-