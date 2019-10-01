Заседание Экспертного совета стран СНГ по проблемам диабета пройдет в Минске

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Экспертного совета государств - участников Содружества Независимых Государств по проблемам диабета состоится сегодня в Исполнительном комитете СНГ в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Исполкома СНГ.

Участники мероприятия подведут итоги XXIX заседания Совета по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ и рассмотрят вопросы подготовки к следующему заседанию. Планируется проанализировать статистические показатели по сахарному диабету в странах Содружества и опыт работы врачей общей практики по ведению пациентов с диабетом в Кыргызстане.

Будут обсуждены предложения в проект Программы по сотрудничеству государств Содружества по профилактике и лечению сахарного диабета на 2021-2025 годы, а также информация о деятельности диабетических ассоциаций стран СНГ. Членам совета будет представлен аналитический обзор исследований в области диабетологии и смежных дисциплин по методологии ВОЗ.

Заседание пройдет в режиме видеоконференцсвязи.-0-