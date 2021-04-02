Заседание Группы высокого уровня перенесено ориентировочно на начало апреля

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства перенесено ориентировочно на начало апреля. Об этом сообщил сегодня заместитель государственного секретаря Союзного государства Алексей Кубрин на торжественном мероприятии во Дворце Республики, посвященном Дню единения народов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

Ранее сообщалось, что заседание должно состояться в марте. "Группа высокого уровня перенесена - на начало апреля. Посмотрим, наверное, с начала до первой половины апреля ее проведем. Вопросы уже известны. Их круг в принципе стабилен. Это вопросы экономики, социальные, взаимодействие промышленности. И не можем забывать о нашем миграционном пространстве", - сказал Алексей Кубрин.

Он также отметил ключевые моменты сотрудничества двух стран, актуальное взаимодействие в части полного восстановления сообщения между ними. Россия и Беларусь также плотно работают в вопросах борьбы с COVID-19 и по поставке вакцины, ее производству на территории Беларуси.

"Мы сейчас готовимся к тому, что будет поднят вопрос закрытия темы с дорожными картами. Более детально они сейчас изучаются, все-таки полтора года прошло. Проведут анализ, который определит, все ли мы с вами можем подписать в том виде, как было оговорено, или появились какие-то нюансы. И будем двигаться по тому направлению, которое запланировано", - добавил Алексей Кубрин.-0-

Фото Андрея Покумейко