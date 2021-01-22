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Общество
22 января 2021, 19:09

Заседание исполкома и "Морозпродукт" - Кочанова посетила Пуховичский район

Во время заседания
Во время заседания

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова совершила рабочую поездку в Пуховичский район, где приняла участие в заседании районного исполнительного комитета, а также посетила предприятие "Морозпродукт", передает корреспондент БЕЛТА.

На заседание райисполкома сегодня был вынесен вопрос "Об эффективности принимаемых мер по реализации требований директивы Президента от 4 марта 2019 года №7 о совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны".

Наталья Кочанова
Наталья Кочанова

"В структуре обращений граждан вопросы жилищно-коммунального хозяйства занимают лидирующие позиции. Поэтому оказание качественных услуг и выполнение тех задач, которые сегодня стоят перед ЖКХ, - это крайне важно. Предприятия отрасли должны эффективно работать для того, чтобы развиваться, - сказала Наталья Кочанова. - Важно выполнить все обещания, данные людям. Станции обезжелезивания должны быть построены. Это важно, ведь в структуре обращений граждан по району проблемы, связанные с водоснабжением, водоотведением и качеством воды, составляют больше 30%".

Также председатель Совета Республики обозначила в целом, какого эффекта ждут от работы коммунальщиков, что подробно оговаривалось еще летом на совещании главы государства в Полоцке. И планы по совершенствованию работы этой сферы должны быть обдуманными. "Их нужно формировать исходя из вопросов, которые наиболее остро стоят перед людьми того или иного населенного пункта", - подчеркнула Наталья Кочанова.

Традиционно проблемы населения, связанные с ЖКХ, звучат чаще других. "В том числе и на тех встречах, прямых линиях, которые провожу я. Поэтому очень важно создать наиболее оптимальную структуру в ЖКХ, которая позволит, в первую очередь, оказывать качественные услуги и выполнять свои основные функции. Вам необходимо обратить большое внимание на работу с населением. У нас четко выстроена система работы с людьми: приемы по личным вопросам, прямые телефонные линии, встречи с трудовыми коллективами в рамках работы информационно-пропагандистских групп. Это ключевое направление в нашей работе", - добавила спикер.

В целом было отмечено, что Пуховичский район динамично развивается. Строится новое жилье, благоустраиваются населенные пункты и, самое главное, это замечают местные жители.

Председатель Пуховичского райисполкома Виктор Коледа
Председатель Пуховичского райисполкома Виктор Коледа

Екатерина Рашкевич родом из Марьиной Горки. "Я живу здесь с самого детства. Высшее образование, конечно, получила в Минске, но вернулась обратно. Нравится, что Марьина Горка находится недалеко от Минска. На самом деле, здесь очень хорошо развита инфраструктура. Активно строится жилье для молодых и многодетных семей. Есть музыкальная и спортивные школы, построили прекрасный бассейн. Хорошие торговые центры. Много парков, где можно прогуляться с семьей. Так что это прекрасный город для жизни. И вообще, как мне кажется, в маленьком городе комфортнее проживать и экономичнее", - рассказала она.

Татьяна Присяжнюк из семьи военнослужащих. Приехав 25 лет назад, она влюбилась в этот город. Именно здесь создала семью и родила детей. "Как мама могу оценить комфорт нашего города. Хорошо развита инфраструктура: поликлиники, детские сады, больницы - все рядом. Прекрасное железнодорожное сообщение. Даже элементарная прокладка дороги, чистота, своевременный вывоз мусора создают нам комфортную жизнь", - отметила жительница Марьиной Горки.

Заместитель председателя Пуховичского райисполкома Александр Сугак
Заместитель председателя Пуховичского райисполкома Александр Сугак

Кроме того, именно здесь, в Марьиной Горке, размещается всем известное предприятие "Морозпродукт". Наталья Кочанова посетила его производственные цеха и ознакомилась с ассортиментом выпускаемой продукции.

"Продукция предприятия, действительно, качественная и натуральная. Молоко, сливки, масло в Беларуси очень хорошего качества. Поэтому потребителям продукция нравится, что можно увидеть по экономическим показателям предприятия", - подчеркнула Наталья Кочанова.

Заместитель генерального директора по развитию компании "Морозпродукт" Иван Добудько с гордостью отметил, что их продукция занимает лидирующие позиции на рынке Беларуси. "Кроме того, мы активно работаем не только на российском рынке, но нашу продукцию уже хорошо знают в Азербайджане, Казахстане, Китае и других странах. Надеемся, что будем и дальше увеличивать производственные мощности, развиваться и покорять новые рынки. Для нашей компании приоритетом было и остается качество. И, разрабатывая новые виды продукции, мы прежде всего делаем упор на качество, натуральность и вкусовые характеристики", - рассказал он.

Наталья Кочанова во время посещения предприятия
Наталья Кочанова во время посещения предприятия

Татьяна Габрусева - главный технолог компании "Морозпродукт". Она работает на предприятии с самого открытия - с 1998 года. "Безусловно, технология нашего производства развивается из года в год. В первую очередь об этом говорит то, что с 2013 года у нас сдан в эксплуатацию вот этот завод в Марьиной Горке. Его производственные мощности достигают 60 т готовой продукции в сутки. Оборудование все новое. Широкий ассортимент продукции, который постоянно обновляется. Мы стараемся, чтобы у нас и классическая линейка была представлена, которая всем известна еще с советских времен, также появляются инновационные виды. Мы их постоянно обновляем, изучая мировые рынки и исследуя потребности покупателей", - отметила она.

Главный технолог добавила: коллектив очень дружный. "У нас сложился костяк инженерно-технического персонала. В среднем они работают на предприятии не менее 15 лет. Все специалисты имеют очень высокую квалификацию и большой опыт работы. Что касается рабочего персонала, текучесть кадров достаточно низкая. Естественно, у нас поддерживается социальная программа. Учитывая то, что люди работают на предприятии довольно долго, можно сделать вывод, что заработная плата их устраивает", - констатировала она.

Продукция компании "Морозпродукт" регулярно отмечается почетными дипломами и медалями на международных и республиканских выставках. Предприятие постоянно работает над увеличением и обновлением ассортимента выпускаемой продукции, ориентируясь на запросы потребителей. Новое оборудование завода позволило не только увеличить производительность, но и выпускать интересные потребителю виды мороженого и фруктового льда. В 2019 году на рынок выпущено 15 новых видов мороженого, за 2020-й - 5. Кроме того, как поделился замгендиректора компании, уже в этом году на рынок выйдет новый продукт. Раскрывать тайну Иван Добудько не стал, но отметил, что продукт будет с акцентом на здоровье потребителей.-0-

Во время производства мороженого
Во время производства мороженого

Фото Оксаны Манчук

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