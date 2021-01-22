Заседание исполкома и "Морозпродукт" - Кочанова посетила Пуховичский район

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова совершила рабочую поездку в Пуховичский район, где приняла участие в заседании районного исполнительного комитета, а также посетила предприятие "Морозпродукт", передает корреспондент БЕЛТА.
На заседание райисполкома сегодня был вынесен вопрос "Об эффективности принимаемых мер по реализации требований директивы Президента от 4 марта 2019 года №7 о совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны".
"В структуре обращений граждан вопросы жилищно-коммунального хозяйства занимают лидирующие позиции. Поэтому оказание качественных услуг и выполнение тех задач, которые сегодня стоят перед ЖКХ, - это крайне важно. Предприятия отрасли должны эффективно работать для того, чтобы развиваться, - сказала Наталья Кочанова. - Важно выполнить все обещания, данные людям. Станции обезжелезивания должны быть построены. Это важно, ведь в структуре обращений граждан по району проблемы, связанные с водоснабжением, водоотведением и качеством воды, составляют больше 30%".
Также председатель Совета Республики обозначила в целом, какого эффекта ждут от работы коммунальщиков, что подробно оговаривалось еще летом на совещании главы государства в Полоцке. И планы по совершенствованию работы этой сферы должны быть обдуманными. "Их нужно формировать исходя из вопросов, которые наиболее остро стоят перед людьми того или иного населенного пункта", - подчеркнула Наталья Кочанова.
Традиционно проблемы населения, связанные с ЖКХ, звучат чаще других. "В том числе и на тех встречах, прямых линиях, которые провожу я. Поэтому очень важно создать наиболее оптимальную структуру в ЖКХ, которая позволит, в первую очередь, оказывать качественные услуги и выполнять свои основные функции. Вам необходимо обратить большое внимание на работу с населением. У нас четко выстроена система работы с людьми: приемы по личным вопросам, прямые телефонные линии, встречи с трудовыми коллективами в рамках работы информационно-пропагандистских групп. Это ключевое направление в нашей работе", - добавила спикер.
В целом было отмечено, что Пуховичский район динамично развивается. Строится новое жилье, благоустраиваются населенные пункты и, самое главное, это замечают местные жители.
Екатерина Рашкевич родом из Марьиной Горки. "Я живу здесь с самого детства. Высшее образование, конечно, получила в Минске, но вернулась обратно. Нравится, что Марьина Горка находится недалеко от Минска. На самом деле, здесь очень хорошо развита инфраструктура. Активно строится жилье для молодых и многодетных семей. Есть музыкальная и спортивные школы, построили прекрасный бассейн. Хорошие торговые центры. Много парков, где можно прогуляться с семьей. Так что это прекрасный город для жизни. И вообще, как мне кажется, в маленьком городе комфортнее проживать и экономичнее", - рассказала она.
Татьяна Присяжнюк из семьи военнослужащих. Приехав 25 лет назад, она влюбилась в этот город. Именно здесь создала семью и родила детей. "Как мама могу оценить комфорт нашего города. Хорошо развита инфраструктура: поликлиники, детские сады, больницы - все рядом. Прекрасное железнодорожное сообщение. Даже элементарная прокладка дороги, чистота, своевременный вывоз мусора создают нам комфортную жизнь", - отметила жительница Марьиной Горки.
Кроме того, именно здесь, в Марьиной Горке, размещается всем известное предприятие "Морозпродукт". Наталья Кочанова посетила его производственные цеха и ознакомилась с ассортиментом выпускаемой продукции.
"Продукция предприятия, действительно, качественная и натуральная. Молоко, сливки, масло в Беларуси очень хорошего качества. Поэтому потребителям продукция нравится, что можно увидеть по экономическим показателям предприятия", - подчеркнула Наталья Кочанова.
Заместитель генерального директора по развитию компании "Морозпродукт" Иван Добудько с гордостью отметил, что их продукция занимает лидирующие позиции на рынке Беларуси. "Кроме того, мы активно работаем не только на российском рынке, но нашу продукцию уже хорошо знают в Азербайджане, Казахстане, Китае и других странах. Надеемся, что будем и дальше увеличивать производственные мощности, развиваться и покорять новые рынки. Для нашей компании приоритетом было и остается качество. И, разрабатывая новые виды продукции, мы прежде всего делаем упор на качество, натуральность и вкусовые характеристики", - рассказал он.
Татьяна Габрусева - главный технолог компании "Морозпродукт". Она работает на предприятии с самого открытия - с 1998 года. "Безусловно, технология нашего производства развивается из года в год. В первую очередь об этом говорит то, что с 2013 года у нас сдан в эксплуатацию вот этот завод в Марьиной Горке. Его производственные мощности достигают 60 т готовой продукции в сутки. Оборудование все новое. Широкий ассортимент продукции, который постоянно обновляется. Мы стараемся, чтобы у нас и классическая линейка была представлена, которая всем известна еще с советских времен, также появляются инновационные виды. Мы их постоянно обновляем, изучая мировые рынки и исследуя потребности покупателей", - отметила она.
Главный технолог добавила: коллектив очень дружный. "У нас сложился костяк инженерно-технического персонала. В среднем они работают на предприятии не менее 15 лет. Все специалисты имеют очень высокую квалификацию и большой опыт работы. Что касается рабочего персонала, текучесть кадров достаточно низкая. Естественно, у нас поддерживается социальная программа. Учитывая то, что люди работают на предприятии довольно долго, можно сделать вывод, что заработная плата их устраивает", - констатировала она.
Продукция компании "Морозпродукт" регулярно отмечается почетными дипломами и медалями на международных и республиканских выставках. Предприятие постоянно работает над увеличением и обновлением ассортимента выпускаемой продукции, ориентируясь на запросы потребителей. Новое оборудование завода позволило не только увеличить производительность, но и выпускать интересные потребителю виды мороженого и фруктового льда. В 2019 году на рынок выпущено 15 новых видов мороженого, за 2020-й - 5. Кроме того, как поделился замгендиректора компании, уже в этом году на рынок выйдет новый продукт. Раскрывать тайну Иван Добудько не стал, но отметил, что продукт будет с акцентом на здоровье потребителей.-0-
Фото Оксаны Манчук