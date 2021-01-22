Заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям при Совмине прошло в Минске

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Республиканском центре управления и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС под руководством заместителя премьер-министра Анатолия Сивака состоялось заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям при Совете Министров. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

В работе комиссии принял участие министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко, первый замминистра Александр Худолеев, руководители органов государственного управления, облисполкомов и Мингорисполкома.

"С докладами о реагировании на неблагоприятные погодные условия, обусловленные обильными снегопадами и низкими температурами, и обеспечении безопасности жизнедеятельности населения на заседании выступили представители Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, Министерства здравоохранения, Министерства энергетики, Министерства жилищно-коммунального хозяйства, а также Минтранса. Обсуждены принимаемые меры по восстановлению энергоснабжения, рассмотрены причины и условия возникающих ситуаций на системах тепло-, энерго- и водоснабжения", - рассказали в пресс-службе.

О принимаемых мерах по предупреждению гибели людей от внешних причин, в том числе пожаров, рассказал заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Анатолий Долголевец, свои доклады представили Минтруда и Минздрав.

Владимир Ващенко отметил, что государство заботится о престарелых гражданах, проводятся работы по ремонту печного отопления, установке автономных пожарных извещателей, замене электропроводки в их жилье. Анализ пожаров свидетельствует, что их причины в основном носят не технический характер: забывчивость, невнимательность и небрежность в вопросах безопасности как раз и становятся причинами трагедий. При этом люди пожилого возраста, которые в силу объективных причин не могут обеспечить собственную безопасность на должном уровне, зачастую не соглашаются покинуть родной дом. И это притом, что в стране созданы все условия для размещения людей в домах престарелых.

Министр добавил, что с учетом недавней трагедии в доме престарелых в украинском Харькове особое внимание руководителей подобных объектов в Беларуси следует обратить на вопросы защиты жизни и здоровья постояльцев и безусловном выполнении всех требований безопасности.-0-