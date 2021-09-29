Заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям при Совмине прошло в Минске

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Республиканском центре управления и реагирования на чрезвычайные ситуации состоялось заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям при Совете Министров под председательством заместителя премьер-министра Анатолия Сивака. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Среди рассматриваемых вопросов - готовность к реагированию на нештатные ситуации на системах жизнеобеспечения населения в осенне-зимний период, результаты проведения Единого дня безопасности, а также обстановка с гибелью людей на воде в 2021 году.

В работе комиссии приняли участие заместитель государственного секретаря Совета безопасности Александр Рахманов, министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский, руководители органов государственного управления, областных и Минского городского исполнительных комитетов.

Сейчас к отопительному сезону готовы 99,1% источников теплоснабжения. Проведена проверка знаний специалистов. Проблемные вопросы были заблаговременно рассмотрены на заседаниях областных и районных комиссий по чрезвычайным ситуациям. Вместе с тем ежегодно фиксируются нештатные ситуации и аварии, вызванные неблагоприятными погодными явлениями. Проведена большая работа по повышению надежности электроснабжения, но при этом все еще фиксируются повреждения линий электропередачи из-за падения деревьев. МЧС владеет информацией о технике, которой располагают субъекты хозяйствования и которая может быть задействована осенью и зимой при ликвидации последствий любых чрезвычайных ситуаций. Во всех регионах страны проведены учения и тренировки. Современные техника и оборудование МЧС позволяют оперативно приходить на помощь людям: в последние годы приобретены снегоходы, квадроциклы, модульные палатки, снегоболотоходы, тепловые пушки. Однако оснащать подразделения следует и далее. В целом органы управления, силы и средства готовы к реагированию на возможные нештатные ситуации.

Анатолий Сивак отметил необходимость планировать проведение масштабного учения по отработке плана защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и действиям в осенне-зимний период в ноябре 2021 года.

Председатель Белорусского республиканского общества спасания на водах Анвар Игамбердиев подробно рассказал о причинах и условиях гибели людей на водных объектах. Личная беспечность граждан, купание в запрещенных местах и элементарное неумение плавать - одни из факторов, повлиявших на увеличение количества утонувших. Принимаемые меры предотвратили трагедии на оборудованных пляжах и в местах дежурства спасателей ОСВОДа и МЧС. К работе по предупреждению гибели людей привлечены и другие органы государственного управления. Среди предлагаемых решений - до начала купального сезона 2022 года принять меры по запрещению купания в опасных местах, вблизи дамб, в мелиоративных каналах. Министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский подчеркнул, что органы исполнительной власти могут кардинально повлиять на обстановку прежде всего путем создания дополнительных оборудованных мест для купания.

В свою очередь заместитель госсекретаря Совбеза Александр Рахманов добавил, что работа по профилактике гибели и травматизма проводится в стране на постоянной основе. Предложены новые подходы к проведению Единого дня безопасности в 2022 году. Обновленный формат позволит сместить акцент с лекций, агитации и пропаганды, которые можно и нужно проводить круглый год, на мероприятия по практическому освоению и закреплению навыков по действиям в случае любых непредвиденных ситуаций. Ожидается, что основными мероприятиями станут тренировки и учения.-0-