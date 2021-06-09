Заседание Комитета начальников штабов ВС СНГ прошло в Санкт-Петербурге

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередное заседание Комитета начальников штабов вооруженных сил государств - участников Содружества Независимых Государств прошло сегодня в Санкт-Петербурге. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

В заседании участвовали представители оборонных ведомств Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, делегация Секретариата Совета министров обороны СНГ.

От Исполнительного комитета Содружества в мероприятии принял участие заместитель председателя организации Бекетжан Жумаханов. Он озвучил приветствие участникам заседания от имени председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ Сергея Лебедева.

В приветствии отмечено, что заседание комитета проходит в преддверие трагической даты - 80-летия начала Великой Отечественной войны. Символично и место проведения встречи - город Санкт-Петербург, жители которого в годы войны продемонстрировали несокрушимую волю, стойкость и героизм в борьбе с врагом. Сергей Лебедев выразил уверенность, что граждане стран СНГ, являясь достойными наследниками Великой Победы, будут делать все необходимое для обеспечения мира и безопасности на пространстве Содружества.

В приветственном адресе также говорится, что сегодня ситуация в мире далека от спокойной, накопившийся в последние годы конфликтный потенциал не уменьшается. Согласование позиций по военным аспектам противодействия международному терроризму и иным вызовам и угрозам создает условия для более эффективного обеспечения национальной безопасности каждого из государств и СНГ в целом.

В ходе заседания главы делегаций обменялись мнениями о складывающейся военно-политической обстановке в мире и обсудили комплекс вопросов военного сотрудничества, представляющих взаимный интерес.-0-